Do wycinki drzew doszło tuż przy Potoku Oliwskim - czytamy na portalu trójmiasto.pl. Wycięto ok. 55 drzew, wśród nich były takie gatunki jak olcha, klon, wierzba i kasztanowiec. Drzewa znajdowały się na działce należącej do Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Wycinka pomiędzy wydmami a plażą

- W piątek, przed godz. 11 policjanci z komisariatu na Przymorzu odebrali zgłoszenie od pracownika Urzędu Morskiego w Gdyni, że przy ul. Jantarowej w Gdańsku z terenu pomiędzy wydmami a plażą, nieznany sprawca wyciął 55 drzew, czym działał na szkodę Skarbu Państwa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło pomiędzy 20 stycznia a 21 stycznia 2022 roku, a podczas zdarzenia uszkodzone zostało także ogrodzenie terenu wartości 750 zł - przekazała podinsp. Magdalena Ciska, oficer prasowy KMP w Gdańsku, cytowana przez portal.

Dodała także, że funkcjonariusze rozmawiali na miejscu z osobami, które mogą mieć informacje na temat zdarzenia.

- Policjanci sprawdzają też teren pod kątem obecności kamer monitoringu. Funkcjonariusze ustalają dokładne szczegóły i okoliczności tego zdarzenia, czynności w tej sprawie trwają - powiedziała Magdalena Ciska.

Jak podaje portal, aktywiści z Zielonej Fali-Trójmiasto uważają, że wycinkę zlecił właściciel jednego z pobliskich hoteli. Powodem mogła być chęć odsłonięcia widoku na morze.

ZOBACZ: Wycinka starych drzew w Parku Krajobrazowym. Radny poruszony, nadleśnictwo odpowiada

O sprawę zapytano Urząd Morski w Gdyni.

- Wycinka przy Potoku Oliwskim nie została przeprowadzona przez Urząd Morski w Gdyni. Do Urzędu Morskiego w Gdyni nie wpłynął również żaden wniosek o uzgodnienie projektu decyzji, zezwalającej na usunięcie drzew z tej działki. Z takim wnioskiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami i z uwagi na fakt, iż działka znajduje się w pasie technicznym, występuje do nas właściwy organ ochrony przyrody - w tym przypadku Prezydent Miasta Gdańska, do którego z kolei wniosek o wydanie decyzji kieruje podmiot zamierzający przeprowadzić wycinkę - powiedziała Magdalena Kierzkowska, rzeczniczka Urzędu Morskiego, w rozmowie z portalem.

Urzędnicy gdańskiego magistratu zadeklarowali, że przyjrzą się sprawie dokładnie.

WIDEO: Minister zdrowia: piąta fala staje się faktem. Sytuacja jest dramatyczna Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an/msl/trójmiasto.pl