Meat Loaf, czyli właściwie Marvin Lee Aday, to amerykański piosenkarz i aktor. Zmarł w piątek wieku 74 lat.

Jego album "Bat Out of Hell" wydany w 1977 roku był jednym z najlepiej sprzedających się w historii. Największymi przebojami były jednak utwory z innej płyty "Bat Out of Hell II: Back Into Hell" z 1993 roku. To m.in. "I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)" oraz "Rock and Roll Dreams Come Through".

laf/BBC News