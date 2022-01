Zdemolowany dom, poszkodowane cztery osoby w tym dwoje malutkich dzieci i poparzony pies to bilans wybuchu gazu w powiecie szydłowieckim na Mazowszu. Eksplozja doprowadziła także do niewielkiego pożaru, który ugasili strażacy. "Dojazd zastępów na miejsce był mocno utrudniony ze względu na śnieżyce oraz warunki panujące na drogach" - podała straż pożarna.

W czwartek wieczorem we wsi Sadek w powiecie szydłowieckim (woj. mazowieckie) doszło do wybuchu gazu w domu jednorodzinnym.

W zdarzeniu, do którego doszło około godz. 19:00 ucierpiały cztery osoby, w tym dwoje dzieci w wieku 3 i 5 lat oraz dwoje dorosłych - 58-letnia kobieta i 63-letni mężczyzna. Wszyscy z poparzeniami zostali przewiezieni do szpitala.

Eksplozja gazu uchodzącego z butli

- Do akcji ratunkowej wyjechało pięć zastępów straży pożarnej, trzy załogi pogotowia ratunkowego, policja i pogotowie energetyczne. Na miejscu okazało się, że wybuchła butla z gazem, co z kolei doprowadziło do małego pożaru - powiedział portalowi szydlowiecki.eu mł. bryg. Bartłomiej Wilczyński, oficer prasowy Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Szydłowcu.

"Dojazd zastępów na miejsce był mocno utrudniony ze względu na śnieżyce oraz panujące warunki na drogach" - podało OSP Orońsko.

Strażacy musieli ochłodzić wyniesioną z budynku butlę, przeszukać mieszkanie oraz wyeliminować ewentualne źródła pożaru. Wyniesiono również nadpalone elementy.

Poparzony pies, wypchnięta ściana

"Na miejsce został wezwany również lekarz weterynarii do poparzonego w wyniku zdarzenia psa" - poinformowała OSP w Orońsko.

W budynku zostały uszkodzone okna i ściana, która została wypchnięta.

Policjanci i biegli z zakresu pożarnictwa ustalają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia - poinformowała mł. asp. Marlena Skórkiewicz, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji Szydłowcu.

Mieszkanie zostało wyłączone z użytkowania. Oceną stanu domu zajął się nadzór budowlany.

