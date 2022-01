Kilka godzin miał stać na mrozie 34-letni mężczyzna, którego policjanci zatrzymali w środę na ul. Dietla w Krakowie.

Modlił się na mrozie

Uwagę przechodniów czekających na tramwaj zwróciło nietypowe zachowanie mężczyzny. Ludzie bali się, że wychłodzi się, bo od wielu godzin stał na chodniku i recytował modlitwy. Niepokój był tym bardziej uzasadniony, że 34-latek nie reagował na żadne pytania.

Ze względu na zagrożenie wychłodzeniem policjanci podjęli interwencję.

W trakcie czynności zapytali legitymowanego o zawartość walizki, którą miał przy sobie. Mężczyzna powiedział im, że jest w niej kilka sztuk elektroniki na sprzedaż.

Jak się później okazało, w walizce było 15 telefonów komórkowych, sprzęt GSM, a także prawie 2000 złotych w gotówce.

Numery seryjne w policyjnej bazie

Po wprowadzeniu numerów seryjnych przedmiotów w policyjne systemy okazało się, że zostały one skradzione ze sklepu elektronicznego w jednej z krakowskich galerii, do którego włamano się w nocy. W sumie straty wycenione zostały na blisko 38 tysięcy złotych.

Policjanci zabezpieczyli sprzęt, natomiast mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do pobliskiego komisariatu. 34-latek usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem, za co grozi mu kara od roku do 10 lat więzienia.

Małopolska policja Po sprawdzeniu numerów w policyjnych systemach okazało się, że sprzęt jest kradziony.

