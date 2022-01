- To ustawa, która zmienia ilość polskiej muzyki w polskich mediach. Ustawa przewiduje 50 proc. miesięcznego czasu nadawania w programie utworów muzyczno-słownych. I proponujemy co najmniej 80 proc. w godz. 5-24. I tutaj jest jeszcze jeden element, taki bonus dla debiutantów - czas antenowy zespołów czy utworów muzycznych, które byłyby zespołami bądź utworami debiutanckimi, będą liczone jako 300 proc. czasu antenowego - mówił Suski podczas czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie.

Jak zaznaczył chodzi o "dbałość o polską kulturę, polską muzykę i polskich artystów", którzy obecnie w związku z pandemią są w szczególnie trudnej sytuacji. - Stąd też ogromne zubożenie naszych artystów. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom (…) Myślę, że to będzie też pomocą i zachętą, żeby nowe utwory czy nowi wykonawcy mogli wchodzić na rynek. To rozwiązanie podobne jak w niektórych innych krajach Unii Europejskiej, podobne jak np. we Francji (…) To pierwszy krok w celu promocji naszej kultury jeżeli chodzi o tego rodzaju rozwiązania - podkreślił Suski.

Komisja śledcza ws. podsłuchów

Podczas konferencji prasowej Suski został także zapytany o pomysł powołania komisji śledczej ws. podsłuchów. Przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka zapowiedział wcześniej, że wniosek o powołanie komisji, która zajęłaby się inwigilacją od 2005 roku, czyli od czasów pierwszego rządu PiS jest gotowy, a zbieranie podpisów rozpocznie się w przyszłym tygodniu.

ZOBACZ: PO: jest wniosek o komisję śledczą, w przyszłym tygodniu zbieranie podpisów

- Jaki pomysł miałby służyć powołaniu tej komisji? Powołali senatorowie i widzę, że tam jest dość dużo ciekawych informacji, fake newsów, między innymi zarzuty dotyczące jakiejś masowej inwigilacji - mówił Suski, komentującym tym samym działanie senackiej komisji nadzwyczajnej ds. wyjaśnienia przypadków inwigilacji. W Senacie wypowiadał się między innymi szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, który stwierdził, że był inwigilowany.

- Ja mogę państwa zapewnić, że mówienie o jakiejś masowej inwigilacji, to jest wymysł z księżyca, bo to były niewielkie ilości. Nieprzekraczające kilkuset osób w ciągu roku ani milionów - zapewniał Suski w Sejmie.