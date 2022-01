Zbigniew Ziobro utrudni rozwody? Nowy projekt niedługo trafi do Sejmu

W Polsce będzie trudniej o rozwód. Wszystko przez projekt przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, który lada moment trafi do Sejmu. Resort Zbigniewa Ziobry twierdzi, że zmiany mają pomóc małżeństwom, które mają pod opieką nieletnie dzieci - podał we wtorek "Super Express".

Jak informuje dziennik "Zupełną nowością ma być postępowanie informacyjne, które trzeba będzie obowiązkowo odbyć przed złożeniem pozwu o rozwód. Ma ono trwać co najmniej miesiąc. Po jego zakończeniu, w trakcie postępowania o rozwód, sędzia będzie mógł je zawiesić, jeśli uzna, że są szanse na utrzymanie małżeństwa".

"W przypadku małżeństw z nieletnimi dziećmi sąd będzie miał obowiązek zaproponować im bezpłatne spotkanie mediacyjne" - podał "Se".

Reforma prawa rodzinnego

Rozszerzenie formalności w przypadku rozwodu, to jeden z elementów reformy prawa rodzinnego. Wcześniej Zbigniew Ziobro wprowadził alimenty natychmiastowe.

Ziobro podkreślał wówczas, że nowe rozwiązania mają poprawić ochronę prawną dzieci. - Dzisiaj, kiedy dochodzi do sporu między rodzicami, sprawy alimentacyjne ciągną się długimi miesiącami, czasami latami. Brak regulacji w tym zakresie sprawia, że cierpią na tym najbardziej dzieci, które nie mają comiesięcznego finansowego wsparcia - mówił.

- Celem projektu jest to, by alimenty natychmiastowe były orzekane w ciągu dwóch tygodni od momentu wystąpienia z bardzo uproszczonym formularzem, który będzie można pozyskać w internecie, z postępowaniem dowodowym ograniczonym do minimum - poinformował.



Uzyskanie alimentów natychmiastowych będzie możliwe dzięki maksymalnemu uproszczeniu formalności. Według projektu, ubiegający się o alimenty będą mogli składać pozew na gotowym formularzu dostępnym w internecie. Formularz będzie łatwy do wypełnienia. Większość ubiegających się o alimenty dzięki temu uniknie wydatków na adwokatów. Oprócz tego poza odpisem aktu urodzenia dziecka do pozwu nie trzeba będzie dołączać dowodów.

