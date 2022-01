Czwarty dzień poszukiwań 59-letniego turysty w Tatrach

W niedzielnych poszukiwaniach uczestniczyło 25 słowackich ratowników z psami tropiącymi.

"Poszukiwania odbywały się zarówno z ziemi, jak i z powietrza – z pokładu śmigłowca oraz przy pomocy dronów poszukiwawczych. Również polscy ratownicy TOPR szukali zaginionego z pomocą śmigłowca, a także pieszo. Przeszukiwano głównie obszar Dolin Raczkowej i Jamnickiej, przylegające żleby, przełęcze oraz okolice Wołowca i Rakonia" - zakomunikowali ratownicy słowackiej Horskiej Zachrannej Służby.

59-latek w środę rano wyszedł w góry z zamiarem przejścia graniczną granią Tatr Zachodnich. Według informacji ratowników, miał poruszać się niebieskim i czerwonym szlakiem od Grzesia w kierunku Starorobociańskiego Wierchu. Poszukiwany miał założone raki i najprawdopodobniej posiadał kijki trekkingowe. Ratownicy górscy proszą o kontakt osoby, które w środę widziały mężczyznę na tym szlaku.

Od czwartku w Tatrach Zachodnich trwa szeroko zakrojona akcja poszukiwawcza. Dotychczas słowaccy ratownicy w Dolinie Jamnickiej odnaleźli jedynie plecak zaginionego.

W Tatrach panują bardzo trudne warunki turystyczne. Od tygodnia trwa też czarna seria wypadków w górach. Codziennie dochodzi do groźnych wypadków. Również w niedzielę turysta wchodząc na Rysy poślizgnął się i spadł z okolic Buli pod Rysami do Wielkiego Wołowego Żlebu. Mężczyznę, który doznał ciężkich obrażeń ciała, m.in. głowy, twarzoczaszki, kręgosłupa i kończyn, przewieziono do zakopiańskiego szpitala.

dk/PAP