Samolot LOT-u, który w sobotę miał zabrać pasażerów z Warszawy do Gdańska, nie doleciał do celu. Po około godzinie lotu wrócił na stołeczne Lotnisko Chopina z powodu awarii technicznej. Kapitan samolotu zdecydował o awaryjnym lądowaniu.

Do awarii doszło zaraz po starcie samolotu obsługującego lot nr LO3835 z Warszawy do Gdańska. Po godz. 11 zawróciła do stolicy i wylądowała na Okęciu po około godzinie w ramach awaryjnego lądowania.

Więcej na Interia.pl.

WIDEO - Były pięściarz mieszka w starym domu bez wody i toalety. Klub nie wypłaca mu renty Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/Interia