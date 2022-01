Kraków. Aresztowano ekshibicjonistę, który obnażył się przed dzieckiem

Zgłoszenie o mężczyźnie, który miał się obnażać przed dzieckiem na terenie krakowskiej Olszy, przekazał w sobotę ojciec dziewczynki.

- Jak wynika z otrzymanego zgłoszenia, dziesięciolatka została zaczepiona przez nieznanego mężczyznę, który ostentacyjnie obnażył się przed nią i zwrócił się do niej nieprzyzwoitymi słowami - przekazał rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń. Dziewczynka ominęła mężczyznę i poszła do domu, gdzie poinformowała o zdarzeniu swoich bliskich; jej ojciec poszedł na komisariat i zawiadomił o zajściu funkcjonariuszy.

Ekshibicjonista został aresztowany

Mężczyzna został zatrzymany we wtorek, a materiały w jego sprawie trafiły do prokuratury rejonowej, gdzie dzień później został on przesłuchany. Przedstawiono mu prokuratorski zarzut dot. usiłowania doprowadzenia małoletniej osoby do poddania się tzw. innej czynności seksualnej, za co grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

W piątek, decyzją krakowskiego sądu rejonowego, podejrzany został aresztowany na trzy miesiące.

