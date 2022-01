Polski rząd przekazał już do firmy Meta (Facebook) informację, że nie zgadzamy się z decyzją o usunięciu profilu Konfederacji. Będziemy kontynuowali w kraju i na arenie europejskiej prace na rzecz ochrony wolności słowa - powiedział w piątek sekretarz stanu ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński.

W Sejmie odbyło się spotkanie Cieszyńskiego z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. Konsultacje dotyczyły m.in. sposobów współpracy partii politycznych z międzynarodowymi platformami społecznościowymi.

Rząd nie zgadza się z podejściem Facebooka

Cieszyński powiedział na konferencji prasowej w Sejmie, że podczas spotkania omówiono kwestie nowych regulacji europejskich dot. reklamy politycznej. - Poprosiliśmy przedstawicieli wszystkich sił parlamentarnych o to, aby zgłosili nam swoje uwagi. To są prace, które w naszej ocenie istotnie wpłyną na to, jak funkcjonuje polityka w Internecie, chcemy, żeby Polska była aktywnym uczestnikiem tych dyskusji - powiedział Cieszyński.

Dodał, że przy okazji poruszony został temat usunięcia z Facebooka profilu Konfederacji. - Polski rząd przekazał już do firmy Meta (Facebook) informację na temat tego, że nie zgadzamy się z takim podejściem. Uważamy, że to uzasadnienie, które podano nie jest autentyczne - mówił Cieszyński.

Przekonywał, że nawet jeżeli na profilu Konfederacji były treści, których rząd stanowczo nie popiera - dezinformacyjne w temacie szczepień - to były możliwości "adekwatnej reakcji", np. poprzez oznaczenie lub usunięcie danego posta.

ZOBACZ: 50 mln zł kary za usuwanie profili? Konfederacja chce zmian w prawie

Mówił, że platformy takie jak Facebook są istotną częścią życia społecznego i politycznego w Europie. Cieszyński zadeklarował, że będą kontynuowane prace zarówno w Polsce jak i na arenie europejskiej, "tak żeby wszyscy mieli pewność, że mogą funkcjonować w internecie w sposób transparentny" i żeby kluczowe wartości, jakim jest wolność słowa były odpowiednio chronione.

Cieszyński przekazał, że spotkało się to z dobrym przyjęciem wśród wszystkich przedstawicieli klubów parlamentarnych, którzy zabrali głos podczas piątkowego spotkania.

Usunięcie przez Facebooka profilu Konfederacji

W środę 5 stycznia Facebook usunął oficjalny profil partii Konfederacja. Zgodnie z cytowanym w zeszłym tygodniu oświadczeniem biura prasowego portalu społecznościowego, strona partii Konfederacja została usunięta z powodu powtarzających się naruszeń zasad Facebooka dotyczących mowy nienawiści poprzez publikowanie "treści bezpośrednio atakujących inne osoby na podstawie tzw. cech chronionych, takich jak narodowość czy orientacja seksualna" oraz zasad dotyczących dezinformacji na temat COVID-19, "a w szczególności fałszywych twierdzeń o tym, że maski nie ograniczają rozprzestrzeniania się choroby, że śmiertelność COVID-19 jest taka sama lub niższa niż grypy, a także że szczepionki na COVID-19 nie zapewniają żadnej odporności i są nieefektywne".

WIDEO - Dwa objawy kluczowe dla odróżnienia COVID-19 od grypy - prof. Paweł Januszewicz Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an/PAP