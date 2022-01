Bielscy strażacy minionej nocy uczestniczyli w akcji ratowania konia. Zwierzę, ważące pół tony, trzeba było podnieść, by mógł mu pomóc lekarz weterynarii. Koń w porę otrzymał leki – podała w czwartek rzecznik bielskiej straży pożarnej mł. bryg. Patrycja Pokrzywa.

Rzecznik powiedziała, że zgłoszenie z prośbą o pomoc napłynęło w nocy z środy na czwartek. Wynikało z niego, że w stajni w Roztropicach leży chory koń. Zwierzę waży ok. 500 kg. Właściciele prosili o pomoc w jego podniesieniu, by umożliwić udzielenie mu pomocy i podanie leku.

Gdy jednostki straży przybyły na miejsce, przy koniu był już lekarz weterynarii.

Strażacy pomogli mu wstać

- Aby podać zwierzęciu leki konieczne było postawienie go na nogi. Chodziło o zapewnienie lepszego krążenia. Strażacy wyciągnęli konia ze stajni w pozycji leżącej. Do jego pionizacji wykorzystali traktor z widłami do bel słomy oraz węże strażackie, z których zrobili pasy oplatające tułów zwierzęcia. Po ustawieniu konia na nogach, weterynarz zaaplikował mu leki – powiedziała Patrycja Pokrzywa.

Po kilku minutach koń został przeprowadzony do stajni w asekuracji pasów i traktora podjeżdżającego do drzwi wejściowych.

dsk/PAP