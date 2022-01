W trakcie środowej debaty w Sejmie i prac nad uchwaleniem wniosku o wotum nieufności dla ministra sportu i turystyki Kamila Bortniczuka, kamery zarejestrowały jak poseł KO Bartłomiej Sienkiewicz szedł chwiejnym krokiem między ławami. Następnie podszedł do Boryska Budki, a ten wyprowadził go z sali. Posłowie zareagowali na to i komentowali, że "trzeba przynieść alkomat".

- Nie wyprowadzaj Sienkiewicza, wolność dla Sienkiewicza - krzyczał szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek, widząc, jak poseł KO wychodzi z sali plenarnej.

Do incydentu doszło w trakcie wystąpienia posła sprawozdawcy Dariusza Olszewskiego (PiS). Jego przemówienie przerwały okrzyki z sali, które były związane z niepokojącym zachowaniem polityka KO, który szedł chwiejnym krokiem w stronę Borysa Budki. - Panie marszałku, chyba trzeba alkomat na salę, alkomat na salę bym poprosił - mówił Olszewski, zwracając się w stronę marszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego.

- Bartek Sienkiewicz podszedł do mnie, by poprosić o rozmowę ws. tego, co dzieje się przeciwko rodzinie Brejzów; fake SMS-y, telefony i byliśmy porozmawiać - mówił w Radiu Zet poseł KO Borys Budka.

Dziwne zachowanie Sienkieiwcza? Budka zabiera głos

Jak zaznaczył były szef Platformy Obywatelskiej, poseł Bartłomiej Sienkiewicz nie był pod wpływem alkoholu. - Pijany? To są jakieś bzdury. Rozmawiałem z Bartkiem Sienkiewiczem i przed debatą i w trakcie wyszliśmy. To poziom debaty sejmowej. Oczywiście, że był trzeźwy. Rozmawiałem z nim - podkreślił polityk.



Wcześniej wątpliwości w tej sprawie w mediach społecznościowych wyrazili posłowie Zjednoczonej Prawicy . Zaczęło się od wpisu posła Jana Mosińskiego z PiS. "Dziwne zachowanie posła Sienkiewicza, który salę obrad opuścił w asyście posła Budki" - napisał na Twitterze.



Sytuacja nie umknęła też politykom obecnym na sali obrad Sejmu. Jeden z parlamentarzystów krzyknął, że "Sienkiewicz się przewróci". Z kolei z mównicy padł apel do Ryszarda Terleckiego: "Panie marszałku, chyba trzeba alkomat na salę".

Wyjście Bartłomieja Sienkieiwcza. Budka: Filmiki produkowane przez trolli

- Bartłomiej Sienkiewicz pod wpływem? Rozmawiamy o facecie, który próbował wyłudzać pieniądze od rodziców ciężko chorych dzieciaków, a zamiast tego mamy jakieś filmiki produkowane przez pisowskich trolli i posłów, sugerujące tego typu rzeczy - podkreślił w radiu Borys Budka, precyzując, że do sytuacji doszło w czasie debaty nad kwestią Łukasza Mejzy.

Co było powodem wyprowadzenia @BartSienkiewicz z sali przez @bbudka ? Czy były to %? pic.twitter.com/YB1YNjAz5z — Jacek Ozdoba (@OzdobaJacek) January 12, 2022

Chodzi o wpis wiceministra Jacka Ozdoby, który na Twitterze zamieścił nagranie, na którym widać wspomnianą sytuację. Kamera zarejestrowała, jak Sienkiewicz wszedł na salę obrad i podszedł do pierwszego rzędu, w którym siedział m.in Borys Budka. Polityk pochylił się nad szefem klubu KO. Budka natychmiast wstał, powiedział coś do swojego partyjnego kolei, a następnie obaj wyszli z sejmowej sali.

