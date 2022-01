- Na konsultacjach Rosji z USA i NATO w Genewie oraz Brukseli były pozytywy, jednak potrzebne są odpowiedzi na kwestie zasadnicze, a wobec nich stwierdzono różnice zdań. To niedobrze i można to zaliczyć na minus dwóch rund rozmów - powiedział w czwartek Pieskow, cytowany przez RIA Nowosti.

Komentując wezwanie Zachodu pod adresem Rosji o deeskalację działań u granic Ukrainy, Pieskow oznajmił, że "Rosja nie przemieszcza swoich wojsk na terytorium innych państw".

"Łączenie Nord Stream 2 z kwestiami bezpieczeństwa to absurd"

- Słyszymy oświadczenia NATO, że będzie się dalej rozszerzać (…). Słyszymy wezwania krajów bałtyckich do zwiększenia kontyngentu na swoim terytorium. Mamy na tym tle deeskalować? Jeśli NATO chce nam dyktować, jak i gdzie mamy przemieszczać swoje siły zbrojne na terytorium rosyjskim, to to nie jest raczej możliwe - oświadczył rzecznik Putina.

Pieskow przekazał również, że traktuje informacje o możliwych nowych sankcjach USA w sytuacji trwających rozmów na tematy bezpieczeństwa jako "próbę nacisków na Rosję, a priori - nie mającą sensu".

"Absurdem" nazwał łączenie kwestii gazociągu Nord Stream 2 ze sprawami bezpieczeństwa. - Nord Stream to w ogóle projekt komercyjny i łączenie go z kwestiami bezpieczeństwa w Europie to absurd - mówił rzecznik Kremla.

Nałożenie sankcji na Rosję jak "zerwanie stosunków"

Ewentualne sankcje wobec rosyjskiego prezydenta Pieskow ocenił jako "porównywalne z zerwaniem stosunków".

- Na razie nie planujemy robić czegokolwiek w odpowiedzi, bo jednak chcemy mieć nadzieję, że zwycięży zdrowy rozsądek i to tylko gromkie zapowiedzi - oświadczył przedstawiciel Putina.

Jednocześnie Pieskow zadeklarował, że władze Rosji mają "wolę polityczną", by kontynuować dialog z USA, jednak nie powinny to być "rozmowy dla rozmów".

Posiedzenie Rady NATO-Rosja

W środę w Brukseli odbyło się pierwsze od 2,5 roku posiedzenie Rady NATO-Rosja. Wcześniej odbyło się spotkanie delegacji Rosji i USA w Genewie, poświęcone „stabilności strategicznej”.

Rosja domaga się "prawnych gwarancji" nierozszerzania NATO, twierdząc, że czuje się zagrożona. Zachód broni zasady "otwartych drzwi" Sojuszu i żąda od Rosji deeskalacji działań wobec Ukrainy.