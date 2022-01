Zwolnienie ze szczepienia osoby z wysokim poziomem przeciwciał? Wiceminister pyta ekspertów

Sejmowa Komisja Zdrowia rozpatrzyła we wtorek i pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy o weryfikacji covidowej. Projekt powinien trafić teraz do drugiego czytania, ale nie pojawił się w porządku obrad aktualnego posiedzenia Sejmu.

Kraska był pytany w środę przez dziennikarzy, dlaczego projekt ustawy znów utknął w Sejmie.

- Ja mogę podać jeden powód, który znam. Myślę, że on jest dość ważny. Wczoraj w czasie pracy nad ustawą pani poseł Siarkowska zgłosiła poprawkę, która mówi, aby zwolnić ze szczepienia osoby, które mają wysoki poziom przeciwciał. Czyli są de facto ozdrowieńcami - powiedział Kraska.

"Potrzebna opinia ekspertów"

Poprawka Anny Marii Siarkowskiej (PiS), by z obowiązku szczepień zwolniono osoby, u których wykryto wysoką obecność przeciwciał została we wtorek odrzucona przez Komisję Zdrowa. Wiceminister Kraska zapowiadał wtedy zasięgnięcie w tej sprawie opinii konsultantów.

- Poprawka może mieć dalszy ciąg, może być uwzględniona. Dlatego wystąpiłem dziś do konsultantów, aby wypowiedzieli się, czy z punktu czysto medycznego jest to do przeforsowania (...) Czy jest teoretycznie możliwość tego, że dany poziom przeciwciał zabezpiecza przed zachorowaniem i nie trzeba wykonywać szczepienia. (...) Chcemy mieć twardy dowód - powiedział Kraska.

- Myślę, że nikt w tej chili nie powie, że pewien poziom przechorowania i pewien poziom przeciwciał zabezpiecza - ale ja chcę mieć już konkretną opinię konsultantów krajowych - dodał.

Weryfikacja szczepień przez pracodawcę

Poselski projekt ustawy złożyła w Sejmie grupa posłów PiS. Jak uzasadniono w projekcie, zapisy mają "umożliwić pracodawcy sprawowanie rzeczywistej kontroli nad ryzykiem wystąpienia infekcji wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19 w zakładzie pracy". Znalazły się tam zapisy, że pracodawca będzie mógł żądać od pracownika okazania informacji o szczepieniu przeciw COVID-19 lub o negatywnym wyniku testu albo też informacji o przebytej infekcji.

Pierwsze czytanie projektu ustawy o weryfikacji covidowej odbyło się w połowie grudnia 2021 r., a 5 stycznia br. w Sejmie zorganizowano wysłuchanie publiczne.