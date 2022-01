Mamy 16 173 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (2812), małopolskiego (2174), śląskiego (1898), dolnośląskiego (1334), wielkopolskiego (1270), pomorskiego (1040), podkarpackiego (919), lubelskiego (774), łódzkiego (758), zachodniopomorskiego (616), kujawsko-pomorskiego (612), warmińsko-mazurskiego (462), opolskiego (442), świętokrzyskiego (367), lubuskiego (293), podlaskiego (280). 122 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 181 osób, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 503 osoby.

W szpitalach przebywa 17 155 pacjentów z COVID-19, w tym 1682 chorych jest podłączonych do respiratorów – podało w środę Ministerstwo Zdrowia. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 30 781 łóżek i 2790 respiratorów.

Resort przekazał, że na kwarantannie przebywa 183 295 osób. Poinformował też, że wyzdrowiało dotąd 3 741 583 zakażonych.

Tydzień temu, 5 stycznia, w szpitalach było 19 264 chorych z COVID-19, a miejsc – 30 959. Wspomagania oddychania wymagało 1854 pacjentów.

Podatek za brak szczepienia

Mieszkańcy Quebecu, którzy nie chcą się szczepić przeciw COVID-19 mimo braku ważnych powodów medycznych, zapłacą specjalny podatek – ogłosił we wtorek premier tej kanadyjskiej prowincji Francois Legault.

Wysokość "składki", jak ją określił Legault, zostanie podana w nadchodzących tygodniach i będzie to "znacząca suma".

Premier Quebecu podkreślił, że 10 proc. mieszkańców prowincji, którzy dotychczas nie przyjęli nawet pierwszej dawki szczepionki, nie może być przyczyną problemów dla pozostałych 90 proc.

Jeden z quebeckich lekarzy Jean Bottari komentował na Twitterze, że wszyscy antyszczepionkowcy, którzy powtarzają, że w razie potrzeby wystarczy obciążać ich kosztami opieki medycznej, powinni być świadomi, że dzień pobytu w szpitalu w Quebec to koszt ok. 1500 dolarów kanadyjskich, a na oddziale intensywnej terapii – 4000 dolarów kanadyjskich plus koszt wynagrodzeń lekarzy.

