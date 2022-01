- 11400 nowych zakażeń. To podobne liczby do poprzedniego tygodnia, może troszkę mniejsze - poinformował we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski. Tydzień wcześniej, 4 stycznia, resort powiadomił o 11 670 nowych przypadkach koronawirusa, tego dnia zmarły 433 osoby zakażone SARS-CoV-2.