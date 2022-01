Mamy 11 406 nowych, potwierdzonych przypadków koronawirusa - poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Zmarło kolejnych 493 chorych z COVID-19. Tydzień wcześniej resort powiadomił o 11 670 nowych przypadkach zakażenia SARS-CoV-2 i 433 zmarłych osobach.

Mamy 11 406 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (1750), małopolskiego (1355), śląskiego (1069), wielkopolskiego (938), pomorskiego (900), dolnośląskiego (822), łódzkiego (785), podkarpackiego (627), kujawsko-pomorskiego (610), lubelskiego (604), zachodniopomorskiego (545), warmińsko-mazurskiego (419), świętokrzyskiego (275), podlaskiego (237), lubuskiego (189), opolskiego (170). 111 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarły 173 osoby, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 320 osób.

W szpitalach przebywa 18 095 pacjentów z COVID-19, w tym 1737 chorych podłączonych do respiratorów – podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 30 799 łóżek i 2803 respiratory.

Resort przekazał, że na kwarantannie przebywają 167 062 osoby. Poinformował też, że wyzdrowiało dotąd 3 737 797 zakażonych. Tydzień temu, 4 stycznia, w szpitalach było 19 636 chorych z COVID-19, a miejsc – 31 009.

Minister zdrowia: trzeba się spodziewać wzrostów

Niedzielski w TVN24 ocenił, że minimum zakażeń "mamy za sobą". - Teraz raczej trzeba się spodziewać systematycznych wzrostów. One nie będą duże, bo na razie nie mamy eskalacji związanej z omikronem - powiedział. Poinformował, że udział tego wariantu w zsekwencjonowanych próbkach w piątek wynosił 3 proc., a w poniedziałek - 7 proc.

Jednocześnie minister ocenił, że "mamy sytuację najtrudniejszą w porównaniu z innymi falami". - Nigdy nie było takiej sytuacji, że z jednej strony mamy tak wysoki poziom hospitalizacji i żeby ta fala kolejna, która nadchodzi, startowała właśnie z tych poziomów - powiedział. Zwrócił uwagę, że obecnie hospitalizowanych jest ponad 18 tys. osób z COVID-19.

Niedzielski był pytany, czy wierzy w przewidywania ekspertów o możliwych 150-200 tysiącach zakażeń dziennie. - Najgorsze w całej tej sytuacji jest to, że jesteśmy cały czas w okresie dosyć dużej niepewności i ryzyka. Cały czas gromadzimy wiedzę, staramy się obserwować to, co dzieje się w innych krajach. Musimy brać pod uwagę zarówno scenariusze najbardziej czarne, dramatyczne, jak i te, które są o wiele mniej katastroficzne - powiedział.

Rada Medyczna o negowaniu szczepień

"Negowanie wartości szczepień przeciw COVID-19 przez osoby pełniące funkcje publiczne jest niedopuszczalne i winno skutkować utratą stanowisk publicznych" - podkreśla Rada Medyczna. Pismo, w imieniu Rady Medycznej, podpisał główny doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban.

Rada Medyczna podkreśliła, że szczepienie przeciw COVID-19 jest procedurą medyczną ratującą zdrowie i życie, pozwalającą na zmniejszenie tragicznych skutków pandemii. "Zniechęcając do szczepień zwiększa się liczbę ofiar pandemii" "Jakiekolwiek twierdzenia podważające ten fakt nie tylko nie mają żadnego uzasadnienia naukowego, ale zniechęcając do szczepień zwiększają liczbę ofiar pandemii. W tym kontekście Rada Medyczna uważa, że negowanie wartości szczepień przeciw COVID-19 przez osoby pełniące funkcje publiczne jest niedopuszczalne i winno skutkować utratą stanowisk publicznych" - napisano w poniedziałkowym stanowisku Rady. ZOBACZ: Czarnek po słowach Barbary Nowak: im mniej się wypowiadamy, tym lepiej Rada Medyczna to organ pomocniczy premiera Mateusza Morawieckiego. W jej skład wchodzi przewodniczący prof. Andrzej Horban oraz ponad piętnastu ekspertów medycznych. Do zadań Rady Medycznej należy przede wszystkim analiza i ocena bieżącej sytuacji w kraju, opracowywanie propozycji działań oraz opiniowanie aktów prawnych.

