"Facebook usunął oficjalny profil Koła Poselskiego Konfederacja! Po siedmiu godzinach od powstania" - przekazał na Twitterze polityk Konfederacji Witold Tumanowicz. Był to drugi profil Konfederacji usunięty w ostatnich dniach - w środę Facebook zablokował profil partii Konfederacja Wolność i Niepodległość".

Pierwszy profil Konfederacji - partii - został usunięty z Facebooka w środę z powodu, jak podano, powtarzających się naruszeń zasad Facebooka dotyczących mowy nienawiści.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Sejmie przedstawiciele Konfederacji zaprezentowali najważniejsze - ich zdaniem - posty mogły zadecydować o zamknięciu strony. Chodzi m.in. o fragment wywiadu z dr. Piotrem Kuną w Polsat News o walce z pandemią, zdjęcie sklepu w Rumunii, gdzie pokazano segregację klientów na zaszczepionych i niezaszczepionych oraz komentarz posła Roberta Winnickiego do reakcji szefa MSZ Izraela Jaira Lapida na przyjęcie przez Sejm nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego.

"Profil zablokowany niesłusznie"

Drugi profil - Koła Poselskiego Konfederacja - został założony we wtorek przed południem. Poseł Krzysztof Bosak zapowiadał, że członkowie koła "nadal będą walczyć o odblokowanie przez ten serwis społecznościowy profilu partii".

Bosak podkreślał, że Koło Poselskie Konfederacja oraz partia Konfederacja Wolność i Niepodległość (KWiN) to "dwie zupełnie różne osoby prawne, również z różnych kont biznesowych, jako partnerów korporacji Meta, operatora platformy Facebook".

Wiceszef koła poselskiego KWiN podtrzymywał opinię partii, że jej profil na Facebooku został w środę "zablokowany niesłusznie, w wyniku nietransparentnych decyzji podejmowanych z pominięciem polskiego prawa, m.in. przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, czy nawet konstytucyjnych norm zapewniających swobodę rozpowszechnianie informacji".

Jednocześnie zapowiedział, że partia będzie informować o decyzjach związanych z postępami z procesem wobec Facebooka, czy odzyskaniem dostępu do profilu Konfederacji na FB.

"Jakie standardy społeczności złamano?"

Profil Koła Poselskiego Konfederacja usunięto po siedmiu godzinach od powstania.

"Po usunięciu profilu partii Konfederacja Wolność i Niepodległość Facebook usunął profil KOŁA POSELSKIEGO Konfederacja po raptem kilku godzinach. Bez żadnych uwag co do treści i ostrzeżeń" - skomentowała Konfederacja na Twitterze.

"No to niech mi ktoś wytłumaczyć jakie standardy społeczności zostały złamane tym razem? Jaki punkt regulaminu? Był to profil założony przez konto biznesowe Koła Poselskiego Konfederacja, które jest innym bytem prawnym, o innym NIPie niż partia Konfederacja Wolność i Niepodległość" - skomentował poseł Jakub Kulesza.

