Inflacja wzrosła w grudniu 2021 r. do 8,6 proc. z 7,8 proc. w listopadzie - podał GUS w szybkim szacunku inflacji. Ekonomiści wskazywali na poziom 8,2-8,3 proc., ale były i prognozy zakładające wzrost do 8,6 proc. To najwyższy poziom od grudnia 2000 r. W porównaniu do listopada 2021 r. ceny wzrosły o 0,9 proc.