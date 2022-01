Policjanci z Włoszczowy (woj. świętokrzyskie) zatrzymali do kontroli 41-latkę kierującą skodą. Kobieta miała w swoim organizmie blisko trzy promile alkoholu. Przyznała się policjantom, że alkohol piła w trakcie jazdy.

W minioną środę włoszczowscy policjanci na terenie gminy Krasocin skontrolowali 41-letnią kobietę kierującą samochodem osobowym.

- Okazało się, że mieszkanka powiatu włoszczowskiego kierowała skodą, będąc w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wykazało blisko trzy promile alkoholu w jej organizmie. Kobieta oświadczyła policjantom, że zakupiła alkohol w sklepie i postanowiła go wypić w trakcie powrotu do domu, jednocześnie kierując autem. 41-latka straciła prawo jazdy, a za swój czyn odpowie przed sądem - powiedziała mł. asp. Monika Jałocha z Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie.

Policjantka ponowiła apel o rozsądek i trzeźwość za kierownicą.

- Alkohol wydłuża czas reakcji w przypadku dostrzeżenia niebezpieczeństwa, ogranicza pole widzenia, powoduje błędną ocenę odległości i szybkości, pogorszenie wzroku – problem z dostrzeżeniem szczegółów, znacznie obniża samokontrolę i koncentrację oraz senność - ostrzegała Jałocha.

mad/PAP