Do zdarzenia zabójstwa mężczyzny doszło po północy z poniedziałku na wtorek w Yiewsley, na dalekich przedmieściach na zachodzie Londynu. W środę wieczorem policja poinformowała, że ofiarą jest mieszkający tam na stałe 46-letni obywatel Polski Dariusz W.

Aresztowano 13-latka

W czwartek aresztowano 13-latka, który jest podejrzany o zadanie śmiertelnego ciosu Polakowi. Jak wykazała sekcja zwłok, przyczyną śmierci mężczyzny były rany kłute pachwiny i klatki piersiowej.

- Uważamy, że Dariusz został zaatakowany przez grupę mężczyzn na Tavistock Road po kłótni. Następnie grupa uciekła w różnych kierunkach - poinformował nadinspektor Wayne Jolley, który prowadzi śledztwo w tej sprawie.

Apel policji

- W tym czasie panował duży ruch uliczny, a przejeżdżający ludzie mogli uchwycić moment zabójstwa oraz poprzedzające go zdarzenia. (...) Apeluję do miejscowych, aby sprawdzili swoje kamery samochodowe i monitoring. Być może uchwyciliście coś, co może być dla nas bardzo ważne - dodał.

Jak podaje "Evening Standard", było to drugie zabójstwo w Yiewsley w ciągu pięciu dni, choć poprzednie miało miejsce jeszcze w 2021 r. Śmiertelnie dźgnięty nożem został wówczas 16-letni chłopiec. Stał się on 30. nastolatkiem zamordowanym w zeszłym roku w Londynie, co jest najgorszym bilansem w historii.

