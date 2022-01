Komisarz Robert Opas przekazał wstępne dane gromadzone przez policję dotyczące wypadków na polskich drogach w 2021 roku. - Na dane ostateczne należy jeszcze poczekać do czasu publikacji raportu "wypadki drogowe w Polsce 2022 r." corocznie wydawanego w lutym przez Biuro Ruchu Drogowego KGP - tłumaczył policjant.

Według danych KGP w ciągu ostatnich 12 miesięcy doszło do 22 802 wypadków oraz 420 627 kolizji drogowych. W zdarzeniach tych zginęło 2 233 osób, a 26 413 osób zostało rannych. - To o 738 wypadków drogowych mniej niż w roku 2020, a w stosunku do 2019 roku było ich mniej o 7 486. Liczba ofiar wypadków śmiertelnych jest niższa o 258 w porównaniu z 2020 i o 676 mniej w porównaniu z 2019, a rannych o 50 mniej niż w 2020 (2019 – o 9 064) - wyliczył.

- W ujęciu rocznym spadła też liczba wypadków z udziałem pieszych. Odnotowano ich 4 725 czyli mniej o 510 niż w roku 2020 oraz o 2 269 niż w roku 2019. W skutek tych wypadków zginęło 515 pieszych, mniej niż roku temu o 115 i o 272 mniej niż w 2019 roku. Istotnie zmniejszyła się liczba wypadków na przejściach dla pieszych (2362 – w roku 2020 było ich 353 więcej, w 2019 – 1142 więcej) - podał.

Prawie 100 tys. pijanych kierowców

Podkreślił, że 2021 roku policjanci zatrzymali 98 496 nietrzeźwych kierujących. W roku 2020 policjanci zatrzymali ich 98 941, a w roku 2019 – 110 971.

- Służba policjantów i działania innych instytucji zaangażowanych w bezpieczeństwo ruchu drogowego jest skierowana, aby w jak największym stopniu zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. Należy jednak pamiętać, że coroczne statystyki wskazują, iż wśród czynników mających decydujący wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego (człowiek – droga – pojazd jako czynnik sprawczy wypadków), na pierwsze miejsce zdecydowanie wysuwa się człowiek. To właśnie zachowanie się poszczególnych grup użytkowników dróg, generalnie wpływa na powstawanie wypadków drogowych - powiedział.

- Inne czynniki mają mniejsze znaczenie. Dziękując kierowcom, którzy jeżdża po polskich drogach w sposób rozsądny i zgodny z przepisami mamy nadzieje, że znowelizowane przepisy Ustawy Prawa o Ruchu Drogowym przyczynią się do zmniejszenia się liczby najtragiczniejszych zdarzeń także w roku 2022 - dodał komisarz Opas.