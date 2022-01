Ministerstwo sprawiedliwości USA poinformowało we wtorek o aresztowaniu jednego z głównych podejrzanych o zabójstwo haitańskiego prezydenta Jovenela Moise'a. Chodzi o Kolumbijczyka, byłego żołnierza, Mario Antonio Palaciosa, który został oskarżony o spisek w celu popełnienia morderstwa lub porwania poza Stanami Zjednoczonymi.

Mario Antonio Palacios, to 43-letni były żołnierz kolumbijski, który został także oskarżony "o zapewnienie materialnego wsparcia, którego skutkiem była śmierć". W akcie oskarżenia stwierdzono, że "wiedział, iż takie wsparcie materialne zostanie wykorzystane do przygotowania lub przeprowadzenia spisku w celu zabicia lub porwania".

Kolumbijski żołnierz przed sądem w Miami

Palacios został we wtorek po południu doprowadzony do sądu federalnego w Miami i przed składem sędziowskim oświadczył, że zamierza skorzystać z prawa do obrony. Na pierwszej rozprawie przyznał jedynie, że był właścicielem domu w Cali w Kolumbii i otrzymywał prawie 370 dolarów emerytury wojskowej.

Kolumbijczyk został aresztowany w październiku zeszłego na Jamajce.

W poniedziałek został deportowany do Kolumbii, ale podczas postoju w Panamie został przejęty przez Interpol i przetransportowany do USA.

Były premier Haiti Claude Joseph wezwał władze swojego kraju do współpracy z USA w celu jego ekstradycji, aby mógł stanąć przed haitańskim wymiarem sprawiedliwości.

Podejrzani o zabójstwo prezydenta Haiti

Palacios jest jednym z 19 byłych żołnierzy kolumbijskich, którzy są podejrzani o zabójstwo prezydenta Haiti. W sumie w tej sprawie aresztowano do tej pory 40 osób.

Władze Kolumbii oświadczyły, że większość ich byłych wojskowych nie zdawała sobie sprawy, do jakiego rodzaju operacji zostali wynajęci.

Prezydent Haiti Jovenel Moise został zastrzelony 7 lipca zeszłego roku w swojej prywatnej rezydencji. Jego żona została w ataku ranna.

