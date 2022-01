Wtorek pochmurny. Najwięcej deszczu na południowym zachodzie. Prognoza pogody na wtorek

We wtorek temperatura wyniesie w ciągu dnia od 3-4 st. na wschodzie do 7-10 na zachodzie kraju - powiedział synoptyk IMGW Jakub Gawron. Od rana najwięcej opadów na południowym zachodzie, tam może padać do wieczora. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany.

Synoptyk IMGW Jakub Gawron prognozuje we wtorek "wiatr słaby i umiarkowany, który wieczorem na Wybrzeżu i południu Polski nie powinien przekroczyć 55 km/h".

Największego deszczu IMGW spodziewa się na południowym zachodzie, gdzie może padać od rana do wieczora, a suma opadów wyniesie ok. 15 mm. - Okresami opady deszczu będą tam intensywne, w porze południowej będzie ich najwięcej - wskazał synoptyk.

W dzień zachmurzenie na ogół duże

Opady deszczu, w górach śniegu; na południowym zachodzie okresami intensywne

Temperatura maksymalna od 4°C do 8°C, miejscami na południu kraju około 10°C

Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem oraz miejscami na południu kraju porywisty

Najcieplej w południowo zachodniej Polsce

W ciągu dnia temperatura będzie się wahać od 4 st.C na północnym wschodzie do 10 na południowym zachodzie.

- Wieczorem zachmurzenie i deszcz. Najwięcej deszczu na wschodzie i północnym wschodzie. Temperatura od 3 st. C na północnym wschodzie do 7 stopni na zachodzie - dodał Jakub Gawron.

W nocy zachmurzenie wzrośnie do dużego. - W całym kraju miejscami spadnie deszcz. Największy na północnym wschodzie - do 15 mm - wskazał. Temperatura minimalna na północy wyniesie 1 st.C, na obszarach podgórskich od 0 stopni do 2 st.C., miejscami na południu ok. 5 stopni.

- W nocy zacznie wzmagać się wiatr, który nad morzem osiągnie do 65 km/h - podał synoptyk IMGW.

