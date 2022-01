Zielonogórscy policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową dostrzegli dym z palącej się kamienicy przy ul Wąskiej. Funkcjonariusze bez zastanowienia wkroczyli do akcji ewakuując mieszkańców budynku. Kiedy policjanci weszli na strych, z którego wydobywał się ogień, dostrzegli nieprzytomnego mężczyznę. Mundurowi w ostatniej chwili zapobiegli większej tragedii.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godz. 19. w Zielonej Górze (woj. dolnośląskie). Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową dostrzegli dym wydobywający się z jednej z kamienic przy ul Wąskiej.

Nie wahając się ani chwili, przystąpili do działania. - Jeden z policjantów powiadomił dyżurnego o pożarze, a następnie obaj wbiegli do środka z zamiarem ewakuowania mieszkańców. Pukali do wszystkich drzwi, pomagali ludziom wyjść na zewnątrz - poinformowała zielonogórska policja.

Na strychu leżał nieprzytomny mężczyzna

Najbardziej niebezpieczne było przeszukanie strychu, gdzie ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko. Gdy jeden z policjantów tam wbiegł, znalazł nieprzytomnego mężczyznę leżącego na podłodze. Mężczyznę udało się wynieść z budynku, gdzie czekała już pomoc medyczna.

Nagle do policjantów podeszła kobieta, która zaczęła krzyczeć, że w mieszkaniu są jeszcze jej dzieci. Jeden z policjantów nie wahając się ani chwili wbiegł ponownie do środka i ryzykując swoim życiem i zdrowiem ponownie przeszukał mieszkania w budynku. - Na szczęście okazało się, że dzieci nie było wewnątrz kamienicy, a znajdowały się u kolegi w innym domu.

- W sprawie pożaru wydział dochodzeniowo-śledczy zielonogórskiej komendy prowadzi wstępne czynności na potrzeby śledztwa z artykułu 163 §1 kodeksu karnego, które będzie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Zielonej Górze - poinformowali policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Art. 163 KK

Artykuł 163 KK traktuje o przestępstwach przeciwko bezpieczeństwie powszechnemu. § 1. Kto sprowadza zdarzenie, które zagra­ża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać:

pożaru,

zawalenia się budowli, zalewu albo obsunięcia się ziemi, skał lub śniegu,

eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych albo innego gwałtownego wyzwolenia energii, rozprzestrzeniania się substancji trujących, duszących lub parzących,

gwałtownego wyzwolenia energii jądrowej lub wy­zwolenia promieniowania jonizującego,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

