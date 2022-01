Po dwuletniej przerwie powróciliśmy na Stadion Śląski i był to powrót w wielkim stylu! Na naszej scenie podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów wystąpiło ponad 20 topowych artystów. Imprezę w Telewizji Polsat, w Polsat Go jak i mediach społecznościowych Polsatu relacjonowało dla Was aż 9 prowadzących! Sylwestrową Moc Przebojów o północy oglądało w swoich domach prawie 4 miliony widzów.

Gospodarzami sylwestrowego wieczoru byli Paulina Sykut-Jeżyna, Karolina Gilon, Wiktoria Gąsiewska, Izabela Janachowska, Marcelina Zawadzka, Ilona Krawczyńska, Krzysztof Ibisz, Patryk Cebulski i Adam Zdrójkowski.

Jak co roku nasi widzowie nie zawiedli, co potwierdzają wstępne wyniki oglądalności opracowane przez Telewizję Polsat sp. z o.o na podstawie nieoficjalnych danych Nielsen Media.

Sylwestrową Moc Przebojów (w Polsacie oraz Polsat News i Polsat 2) o północy oglądało w swoich domach prawie 4 miliony widzów. Koncert Polsatu uzyskał udziały 27,2% widzów w grupie komercyjnej 16-49, 24,4% w grupie komercyjnej 16-59 i 22,0% w grupie 4+.

Najbardziej przebojową noc tego roku rozpoczęła Ewelina Lisowska i Gromee piosenką "All Around The World”, następnie sceną zawładnął Akcent, wykonując hit "Kylie". Michał Szpak zaprezentował „Pocałunek ognia” z repertuaru Violetty Villas i zachwycił widzów zarówno swoim głosem, jak i niesamowitą stylizacją! Tego wieczoru Cleo wykonała swoje największe hity a także olśniła widownię efektownymi kreacjami. Golec uOrkiestra, chyba najbardziej kochana folk orkiestra jak zawsze rozbujała publiczność w rytm swoich wielkich przebojów m.in. „Ściernisko” i „Crazy Is My Life”. Doda jak zwykle nie zawiodła swoich fanów i pojawiła się w wielkim, lodowym sercu i po raz pierwszy wykonała swój nowy singiel „Fake Love”! Minelli zaśpiewała piosenkę „Rampampam", która podbiła cały świat i ma już ponad 140 milionów wyświetleń na YouTube. Legendarne przeboje "Rasputin" oraz "Daddy Cool" wykonała wraz ze swoim zespołem Liz Mitchell. The Original Lead Singer of Boney M. Oddani fani ciepło przywitali Beatę Kozidrak i zespół Bajm, publiczność usłyszała między innymi "Białą Armię”, „Co mi Panie dasz”.

Tort dla Dawida Kwiatkowskiego

Tuż po północy na scenie pojawiła się niespodzianka, ogromny tort dla Dawida Kwiatkowskiego, który obchodził swoje 26. urodziny. Artysta nie mógł ukryć wzruszenia!

Pierwszym utworem, który usłyszeliśmy w 2022, roku był ujmujący „Shallow” w niezwykłym wykonaniu Danzela z Eweliną Lisowską.

To był prawdziwy Sylwester Szczęścia! Na widzów czekało mnóstwo fantastycznych nagród – samochód lub 100 tys. złotych, vouchery na wymarzone wakacje. Niespodzianki dla widzów przygotowały również zagraniczne gwiazdy. Podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów zespoły Kiss, Scorpions, a także Andrea Bocelli złożyli widzom specjalne życzenia. Publiczność była zachwycona możliwością wygrania biletów na polskie koncerty tych artystów. Do zdobycia były również zaproszenia na koncert Justina Biebera. Ale to nie wszystko! Specjalnie na tę wyjątkową noc Prezes Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, dr Piotr Piotrowski przygotował dla widzów horoskopy dotyczące szczęścia, zdrowia, miłości i finansów na nadchodzący 2022 rok.

Kochani widzowie, dziękujemy, że razem z nami wznieśliście toast za Nowy Rok! Mamy nadzieję, że spotkamy się na kolejnym Sylwestrze za rok!

red/Polsat