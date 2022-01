Noworoczne życzenia w formie "zarządzenia" włodarze Sulejówka opublikowali rankiem 31 grudnia ubiegłego roku.



"Nowy Rok 2022 będzie szczęśliwy dla Miasta Sulejówka i wszystkich jego Mieszkańców" - zadecydował w zarządzeniu burmistrz Arkadiusz Śliwa, powołując się w dokumencie na nieistniejącą ustawę o Wielkim Sulejówku z 30 lutego 2010 r.





"Zarządzenie podlega opublikowaniu przez mojego Zastępcę na fejsie" i "wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2021 r. o godzinie 23:59:59" - napisał w dokumencie burmistrz.

Nawiązania do marszałka Józefa Piłsudskiego

Mieszkańcy, którzy w komentarzach na Facebooku docenili żart burmistrza i jego zastępcy, zauważyli także w dokumencie odniesienia do postaci marszałka Józefa Piłsudskiego, który mieszkał w Sulejówku.

Pierwsze znajduje się już w numerze zarządzenia 5/12/67, które jest nawiązaniem do daty urodzin Piłsudskiego - 5 grudnia 1867 r.

Drugim odniesieniem do marszałka jest pozycja ustawy w Dzienniku Ustaw. Podano tam bowiem liczby 1923, 6 i 13, co jest nawiązaniem do daty 13 czerwca 1923 r. kiedy gen. Tadeusz Rozwadowski i Jakub Krzemieński przekazali politykowi klucze do willi Milusin, w której Piłsudski zamieszkał.

ac/Interia