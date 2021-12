Statek organizacji pozarządowej Sea Watch 3 z 440 migrantami uratowanymi na Morzu Śródziemnym otrzymał w piątek od władz Włoch zgodę na zawinięcie do portu Pozzallo na Sycylii. Na pokładzie jest 14 niemowląt. Załoga apelowała wcześniej o to, by przynajmniej dzieci zabrać jak najszybciej na ląd.