- Ja nie mam ciśnienia na Sejm w kolejnej kadencji, ja osobiście, Paweł Kukiz - powiedział polityk w rozmowie z Telewizją Republika. Jednak dodał, że "jeśli przed kolejnymi wyborami kolejne nasze postulaty PiS wpisze do swojego programu, to wtedy nie wykluczam startu z list Prawa i Sprawiedliwości".

31 maja liderzy PiS oraz Kukiz’15 podpisali porozumienie o współpracy programowej obu ugrupowań.

- To porozumienie, które zakłada, że poprzemy szereg ustaw ważnych dla programu Kukiz'15. Na początku pójdą takie jak ustawa antykorupcyjna, o dniu referendalnym i bardzo ważna o sędziach pokoju. Nasi koledzy będą wspierać Polski Ład i wspierać to wszystko, by trwał układ polityczny w polskim parlamencie - tak o szczegółach w połowie czerwca mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński.

ZOBACZ: Porozumienie programowe PiS-Kukiz'15. Jarosław Kaczyński i Paweł Kukiz o szczegółach

Pół roku po podpisaniu umowy Paweł Kukiz przyznał, że jest zadowolony ze współpracy z PiS-em. Podkreślił, że partia wywiązuje się z zawartej umowy.

Kukiz: jak na razie w niczym mnie nie oszukał

- Podpisywaliśmy umowę, wbrew tym wszystkim doniesieniom "on cię oszuka" czy coś takiego, jak na razie w niczym mnie nie oszukał - powiedział w Telewizji Republika.

Kukiz przypomniał, że do tej pory udało się uchwalić ustawę antykorupcyjną, a także ustawę o świadczeniu wyrównawczym i o przepisach ułatwiających rolnikom handel w weekendy.

ZOBACZ: Kukiz: jeżeli Mejza zostanie w rządzie, PiS nie będzie mogło liczyć na mój głos

Zwrócił też uwagę, że "zostawił 50 mln w kieszeniach podatników, nie pobierając subwencji".

Ważną dla Kukiza kwestią, nad którą ciągle pracuje jest także reforma prawa wyborczego. Polityk chce, by obywatele mieli indywidualne bierne prawo wyborcze do Sejmu. Przyznaje jednak, że w tej kwestii napotyka opór.

- Bezczynnie nie stoimy. Zgodnie z umową z PiS został powołany zespół ds. zmiany ordynacji partyjnej na mieszaną. Odbyły się cztery spotkania z udziałem profesorów, ekspertów w tej dziedzinie - podkreślił.

WIDEO - Boniek: obcokrajowcy są fajni, ale z daleka Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/pdb/polsatnews.pl