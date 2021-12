Cztery ofiary śmiertelne znalezione po pożarze w domu jednorodzinnym we wsi Unewel w gminie Sławno koło Opoczna w Łódzkiem. Ofiarami są 39-letnia kobieta i troje dzieci w wieku 3, 4 i 9 lat. Jak podaje RMF, do śmierci matki i jej trzech synów ktoś się przyczynił.

39-letnia kobieta i jej troje dzieci w wieku od 3 do 9 lat zostali znalezieni martwi po pożarze domu w miejscowości Unewel niedaleko Opoczna (woj. łódzkie).



- Strażacy byli na miejscu jako pierwsi. Pomimo, że natychmiast wyciągnęli te poszkodowane osoby z domu i mimo udzielonej im na miejscu pomocy i reanimacji, nie udało się przywrócić funkcji życiowych. Lekarz stwierdził zgon matki i jej trzech synów - powiedziała asp. szt. Barbara Stępień.





Pierwsze ustalenia straży pożarnej wskazywały na śmierć w wyniku zaczadzenia. Takie informacje podał w dniu pożaru rzecznik łódzkiej straży pożarnej mł. kpt. Łukasz Górczyński.

- Wiemy, że rano z domu wyszedł mąż kobiety i ojciec dzieci. Potem właściwie nie było widać, że się pali. Dym zauważyli sąsiedzi dopiero po południu - relacjonował. Nieoficjalne ustalenia. Rodzinna zginęła jeszcze przed pożarem Jak podaje RMF, z ich nieoficjalnych ustaleń wynika, że dwaj młodsi chłopcy mieli rany cięte szyi. To może wskazywać na to, że zginęli jeszcze zanim trujący dym wypełnił dom.

Oficjalna przyczyna śmierci zostanie ustalona w wyniku sekcji zwłok. RMF powołując się na nieoficjalne źródła informuje jednak, że "może okazać się, że za śmiercią 39-letniej kobiety oraz trzech chłopców w wieku 3,4 i 9 lat kryje się jeszcze większa tragedia, niż to, co do tej pory wiemy".

nb/pdb/polsatnews.pl