Wiceminister Marek Niedużak odchodzi z Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Potwierdziły się informacje Interii, która nieoficjalnie poinformowała o odejściu polityka w połowie grudnia. Reporter Interii Łukasz Szpyrka dowiedział się w tedy, że Marek Niedużak miał pełnić funkcję w resorcie rozwoju do końca roku.

Wiceminister odchodzi z resortu

"Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Marek Niedużak ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2021 r. złożył rezygnację ze sprawowanej przez siebie funkcji" - podało ministerstwo w komunikacie.

"Wiceminister Marek Niedużak w resorcie odpowiadał za obszar regulacji prawnych dla przedsiębiorców. Nadzorował m.in. prace legislacyjne nad ustawą dotyczącą tzw. Małego ZUS-u, wprowadzeniem Pakietu MŚP, Pakietu Przyjaznego Prawa, prostej spółki akcyjnej i nowego prawa zamówień publicznych" - podał resort.

"Dziękujemy za wyjątkowe zaangażowanie i merytoryczną pracę!" - poinformowało w czwartek Ministerstwo Rozwoju i Technologii na Twitterze.

Po odejściu ze stanowiska na polityka mają czekać nowe zadania, a zmiana jest elementem szerszej reorganizacji. Według Interii dymisja nie jest nagła, ale była planowana od dłuższego czasu.

11 sierpnia z funkcji ministra rozwoju zdymisjonowany został Jarosław Gowin, którego tymczasowo zastąpił premier Mateusz Morawiecki. Marek Niedużak, wraz z innymi bardziej doświadczonymi urzędnikami, odpowiadał w tym czasie za względną stabilizację i płynność funkcjonowania ministerstwa.

Wiceminister Marek #Niedużak odchodzi z MRiT. Odpowiadał za regulacje prawne dla przedsiębiorców, w tym #MałyZUSplus, Pakiet #PrzyjaznePaństwo, nowe prawo zamówień publicznych. Dziękujemy za wyjątkowe zaangażowanie i merytoryczną pracę! https://t.co/ZxSzU4n9ex pic.twitter.com/eGU63PLFB0 — Ministerstwo Rozwoju i Technologii (@MRiTGOVPL) December 30, 2021

W ministerstwie od 2016 roku

Niedużak trafił do Ministerstwa Rozwoju jeszcze w 2016 roku, gdy kierował nim Mateusz Morawiecki. Z kolei do kierownictwa resortu trafił w 2019 roku za kadencji Jadwigi Emilewicz. Zajmował się głównie kwestiami prawnymi i legislacyjnymi. To m.in. on koordynował prace nad pierwszą i czwartą tarczą antykryzysową.

W resorcie był cenionym specjalistą, również przez nowego ministra Piotra Nowaka.

- Bardzo dziękuję panu ministrowi za lata pracy w Ministerstwie Rozwoju i Technologii na rzecz polskich przedsiębiorców. Przygotowane pod kierunkiem ministra Niedużaka rozwiązania prawne przyczyniły się do ułatwienia w prowadzeniu biznesu i uproszczenia wielu procedur, zwłaszcza dotyczących działalności małych i średnich firm - powiedział cytowany w komunikacie resortu minister rozwoju i technologii Piotr Nowak.

Marek Niedużak z MRiT żegna się po pięciu latach.

