Handlowała małoletnimi i zmuszała ich do seksu na prywatnej wyspie - orzekła ława przysięgłych podczas procesu Ghislaine Maxwell - partnerki Jeffrey'a Epsteina. Skazana była związana z miliarderem, który wykorzystywał nastolatki, a po uznaniu jego winy popełnił samobójstwo. Na razie nie wiadomo, na jak długo Maxwell trafi do więzienia - może to być nawet 65 lat.