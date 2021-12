Paweł Bartolewski z Lubania walczy z urzędnikami, którzy poprowadzili drogę konieczną do sklepu sąsiadki…przez jego budynek. Pan Paweł zbudował go 25 lat temu, uzyskując stosowne pozwolenia. Mieszka w nim i prowadzi biznes. Dom był wielokrotnie inwentaryzowany przez urzędników. Mimo to, w akcie notarialnym, który ustanawia drogę konieczną do sąsiadki, go nie ma! Materiał "Interwencji".

55-letni Paweł Bartolewski mieszka w Lubaniu i prowadzi tam serwis rowerowy. W 1994 roku mężczyzna kupił od gminy działkę, na której wybudował budynek mieszkalno-usługowy. Otrzymał wymagane pozwolenia, a budynek był wielokrotnie inwentaryzowany przez urzędników. Po latach okazało się, że dom pana Pawła... nie istnieje.

ZOBACZ: "Interwencja". Ozdrowieniec zmarł przez zakrzepicę. Rodzina obwinia szpital o złą diagnozę

- Urząd nie dopełnił swoich obowiązków związanych z uregulowaniem gruntów pod budynkiem. Zobowiązał się, że zrobi to w późniejszym czasie, gdyż były problemy związane z uporządkowaniem terenów za budynkiem. Minęły kolejne lata, a urzędnicy komplikują sprawę jeszcze bardziej niż była - mówi "Interwencji" Paweł Bartolewski.

Co chwilę są jakieś problemy

- Jeżeli ktoś dostał pozwolenie na budowę, wybudował się, a budynek został odebrany, to tak powinno to funkcjonować. A nie co chwilę jakieś problemy - mówi Ewa Bartolewska, żona pana Pawła.

- Urząd w pewnym momencie nawet zinwentaryzował ten budynek. Przekonał się, że on istnieje. Po czym po kilku latach w innych dokumentach stwierdził, że tego budynku nie ma - dodaje w rozmowie z "Interwencją" Leszek Szymkowicz ze Stowarzyszenia Niepokonani2012.

Lubańscy urzędnicy kilkukrotnie zmieniali numery działek w miejscu zamieszkania Bartolewskich. W 2001 roku Stanisława P. w budynku obok kupiła lokal usługowy, w którym prowadzi sklep. Był to początek problemów pana Pawła. Urzędnicy aktem notarialnym wyznaczyli kobiecie drogę konieczną. Do dziś przebiega ona przez budynek mężczyzny.

ZOBACZ: "Interwencja". Wicemistrz świata żąda od kierowcy tira 25 tys. zł za pobicie

- W akcie notarialnym nie wzięto pod uwagę terenu, który został zabudowany moim budynkiem. Zrobiono to za moimi plecami. Zgodnie z aktem notarialnym moja działka jest niezabudowana – tłumaczy "Interwencji" Paweł Bartolewski.

"Interwencja" rozmawia ze Stanisławą P.

Stanisława P.: - I co ja teraz pójdę siedzieć za to?

Reporter: - Może nie, ale dlaczego pani to zrobiła?

Stanisława P.: - Proszę pana, nie wiem. Nawet w sądzie mi zadali to pytanie. Ja nie brałam tego pod uwagę. Rozumie pan?

Reporter: - No nie bardzo. Bo jak może pani być nieświadoma, że budynek jest. Przecież stał.

Urząd miasta zamurował bramę w budynku

Paweł Bartolewski tłumaczy, że kupując od urzędu teren był też właścicielem części terenu, na której znajduje się brama wjazdowa.

- Inaczej nie mógłbym wybudować budynku. Teraz urząd miasta twierdzi, że ta brama powinna być przejezdna dla osób zamieszkujących podwórko, czyli tych budynków sąsiednich. Obecnie urząd miasta zamurował bramę przy budynku placu Okrzei 7. Uważam, że to jest zrobione specjalnie, żeby wymusić komunikację wszelką przez mój budynek - tłumaczy.

Sprawa trafiła do sądu. Powołany biegły stwierdził, że przejazd samochodów bramą spowoduje zapadnięcie się piwnicy 55-latka. W efekcie cały budynek może się zawalić. Dlatego pan Paweł zablokował przejazd, czym naraził się urzędnikom i sąsiadce. Nikt z lubańskiego magistratu nie zgodził się na wystąpienie przed naszą kamerą.

ZOBACZ: "Interwencja". Żałują darowizny. Syn wyrzucił ich z mieszkania

W przesłanym nam oświadczeniu urzędnicy przekazali jedynie, że "Geodeta stwierdził, że budynek pana P. B. jest posadowiony niezgodnie z dokumentacja projektową, wykracza poza granice działki 68/3, w kilku miejscach, od strony działki gminnej budynek nie przekracza granic działki stanowiącej jego własność."

- Konstrukcja budynku nie wytrzyma obciążenia powyżej jednej tony. Ja w niczym nie zawiniłem. Wybudowałem tak, jak miasto zaplanowało - mówi "Interwencji" pan Paweł.

WIDEO: Po latach okazało się, że dom pana Pawła... nie istnieje. Materiał "Interwencji"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

"Bardzo irracjonalne postępowanie"

- W tym powództwie chodziło o to, żeby pan Bartolewski rozebrał podpiwniczenie, które według gminy Lubań, częściowo znajdowało nie na działce pana Bartolewskiego tylko na działce należącej do gminy. Sąd to powództwo oddalił - informuje "Interwencję" Tomasz Skowron, rzecznik Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

ZOBACZ: "Interwencja". Nie wiedział, że jeździ po płatnej drodze krajowej. Musi zapłacić gigantyczną karę

- Nie wiem, czy urzędnicy chcą przykryć jakieś swoje wcześniejsze błędy. Czy mają jakiś cel ukryty. Jest to bardzo irracjonalne postępowanie - uważa Leszek Szymkowicz ze Stowarzyszenia Niepokonani2012.

WIDEO - 82-latek zajechał drogę motocykliście. Ten uderzył w znak i urwało mu nogę [DRASTYCZNE NAGRANIE] Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/Polsat News /"Interwencja"