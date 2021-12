Kolizja samolotu Polskich Linii Lotniczych LOT i ciężarówki na lotnisku Heathrow pod Londynem. Maszyna, która miała lecieć do Warszawy została zahaczona przez niewielką ciężarówkę obsługi lotniska. Uszkodzeniu uległo zakończenie skrzydła samolotu. Rejs do Warszawy został anulowany, a bilety pasażerów zostały przebukowane na inne połączenia - podał przewoźnik.

Na lotnisku Heathrow pod Londynem doszło we wtorek do kolizji polskiego samolotu z samochodem ciężarowym obsługi portu lotniczego.

Uszkodzenie skrzydła polskiej maszyny

Ciężarówka agenta handlingowego uderzyła w polską maszynę uszkadzając winglet (sharklet), czyli skrzydełko aerodynamiczne znajdujące się na końcu skrzydła samolotu - podało biuro prasowe PLL LOT.

Na miejsce przyjechała lotniskowa straż pożarna, która sprawdziła polską maszynę.

ZOBACZ: Zestrzelenie MH17. Rosjanie, którzy udzielili poufnych informacji, z azylem w Holandii

We wtorek po południu trwała na miejscu doraźna naprawa uszkodzonego skrzydła.

"Aktualnie wciąż trwa usuwanie usterek" - podało we wtorek po południu biuro prasowe PLL LOT. Samolot Polskich Linii Lotniczych LOT "zostanie przetransportowany do Polski lotem technicznym najszybciej, jak będzie to możliwe" - podano w komunikacie przesłanym polsatnws.pl.

Planowy lot do Warszawy został odwołany, a bilety pasażerów zostały przebukowane na inne rejsy.

Przebazowanie po doraźnej naprawie

Przewoźnik nie podał, kiedy dokładnie planowany jest lot techniczny do Warszawy.

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Uszkodzona została także skrzynia ładunkowa ciężarówki.

Samolot, który uległ kolizji, to SP-LVD, czwarty Boeing 737 MAX 8, włączony do floty PLL LOT w 2018 r.

Uszkodzoną maszynę sfotografował z terminala lotniska Heathrow jeden z pasażerów, który upublicznił zdjęcia w sieci.

Jest także nagranie wideo z kolizji ciężarówki i polskiego samolotu.

WIDEO - Korea Północna. Kim Dzong Un zapłakał i przeprosił naród. "Jest mi wstyd" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/Interia