Wśród naszych priorytetów na 2022 r. jest m.in. wprowadzenie bezprogowych referendów lokalnych - mówi lider Kukiz'15 Paweł Kukiz. Polityk chciałby także doprowadzić do uchwalenia ustawy wprowadzającej status osoby najbliższej.

Pod koniec października koło Kukiz'15 złożyło w Sejmie projekt nowelizujący ustawę o referendach lokalnych, który zawiera propozycję zniesienia obecnego wymogu, w którym, by referendum lokalne było ważne, musi wziąć w nim udział co najmniej 30 proc. uprawnionych do głosowania. (Jedynie w referendum w sprawie odwołania wójta, burmistrza, prezydenta miasta, próg jest inny jest ważne jeśli wzięło w nim nie mniej niż 3/5 liczby osób, które wzięły udział w wyborze).

Referendum ws. odwołania burmistrza: dopiero po trzech latach

Według Kukiza, uchwalenie tej nowelizacji będzie jednym z priorytetów jego formacji w nowym roku. - Chcemy, żeby do wyborów samorządowych, aby ludzie się przyzwyczaili, obniżyć próg o połowę, do 15 proc. - zaznaczył dodając, że w nowelizacji ma być "zapis, że po kolejnych wyborach samorządowych referendum będzie już bezprogowe". Obecna kadencja samorządu kończy się w 2023 roku.

Zdaniem Kukiza, obawy budzi hipotetyczna możliwość, że grupa osób mogłaby zaraz po wyborach odwołać np. burmistrza. - Chcemy pójść tu na kompromis, aby dopiero po trzech latach, w trakcie pięcioletniej kadencji, można było zwołać referendum w sprawie odwołania z funkcji - podkreślił.

Kukiz liczy, że projekt noweli trafi pod obrady Sejmu już na jednym z pierwszych posiedzeń w nowym roku. - Byłby to instrument do kontroli bezpośredniej władzy przez obywatela, a także element edukacyjny dla obywateli, aby mogli dojrzeć do bezprogowych referendów ogólnokrajowych, których wynik byłby obligatoryjnych dla władz - powiedział.

Kukiz: wprowadźmy status osoby najbliższej

Inną z propozycji Kukiza, którą będzie chciał przeprowadzić przez Sejm w przyszłym roku, jest projekt ustawy wprowadzający status osoby najbliższej. Zapowiedział, że w tej sprawie będzie rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą.

- Chodzi o to, aby osoby zamieszkujące ze sobą, opiekujące się sobą wzajemnie, mogły się bezproblemowo odwiedzać w szpitalach w razie choroby i pozyskiwać informację, a także dziedziczyć - powiedział lider Kukiz'15. Nie chodzi tu - jak zastrzegł - tylko o związki partnerskie, ale także o opiekunów osób starszych.

