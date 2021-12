- Ten rok był wyjątkowy pod względem korupcji, ale Łukaszenka wyprzedził wszystkich – powiedział Drew Sullivan, współzałożyciel OCCRP i jeden z jurorów.

Łukaszenka wyprzedził ponad 1,1 tys. "konkurentów"

Jak wskazano we wtorek w komunikacie organizacji, Łukaszenka, "ostatni brutalny dyktator Europy", otrzymał tytuł łapówkarza roku "za wszystko, co zrobił na rzecz zorganizowanej działalności przestępczej i korupcji".

W jury zasiadało sześć osób – dziennikarzy i badaczy, którzy zajmują się monitorowaniem korupcji. Jak wskazano, nie mieli oni wątpliwości co do wyboru, chociaż nominowanych było aż 1167 osób. Po raz pierwszy w ciągu dekady decyzja jurorów była jednomyślna - podkreślono.

Długa lista przewinień

Wśród działań białoruskiego dyktatora wskazano finansowanie oligarchów bliskich rodzinie Łukaszenków, zmuszenie do lądowania na lotnisku w Mińsku samolotu Ryanair (lecącego z Aten do Wilna), na pokładzie którego znajdował się opozycyjny aktywista, wywołanie kryzysu granicznego z UE przez zwabienie do kraju tysięcy uchodźców, promowanie dezinformacji i fake newsów na temat koronawirusa.

Jurorzy zauważyli, że Łukaszenka "wykorzystał przestępcze i korupcyjne powiązania państwa do nasilenia masowej migracji, prowadząc do desperacji, przemocy i ogromnego okrucieństwa".

W komunikacie podano, że Łukaszenka, który skupił w swoich rękach nieograniczoną władzą i który drwi z międzynarodowej krytyki, odpowiedział na sankcje UE poprzez wywołanie kryzysu migracyjnego. "Wydaje się być równie obojętny na cierpienia własnych obywateli, co zdesperowanych migrantów, w tym dzieci" – napisali jurorzy.

Wśród kandydatów do tytułu "łapówkarza roku" byli poprzedni prezydent Afganistanu Aszraf Ghani, rządzący Syrią Baszszar al-Asad, prezydent Turcji Recip Tayyip Erdogan i były kanclerz Austrii Sebastian Kurz.

OCCRP – Międzynarodowe centrum badania korupcji i przestępczości zorganizowanej, organizuje ranking łapówkarzy od 2012 r. Wśród "laureatów" są m.in. prezydenci: Azerbejdżanu - Ilham Alijew, Rosji - Władimir Putin, Wenezueli - Nikolas Maduro i Brazylii - Jair Bolsonaro.