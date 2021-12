Ostatnie pożegnanie Piotra Szmigla. Pracował w Polsacie od ponad 20 lat

- Miał wszystkie atuty potrzebne do tej pracy. Był bardzo pracowity, lubił to co robił, to było widać, ale też miał mocne nerwy i po ludzku był taki pomocny, to był bardzo dobry kolega - stwierdziła Agnieszka Mosór, dziennikarka Wydarzeń.

