Pogoda na Wigilię. Pochmurno z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem

Jak zapowiada synoptyk IMGW Ewa Łapińska rano w Wigilię na przeważającym obszarze kraju będzie mroźnie. - Na południu spadnie deszcz, zaś na krańcach wschodnich możliwa gołoledź - wskazała Łapińska.

IMGW prognozuje, że temperatura w ciągu dnia będzie rosła i w południe osiągnie, "na zachodzie oraz południowym zachodzie od 6 do 8 stopni C".

Pochmurno z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem, a na południu również deszczu, miejscami marznącego. Temperatura od -3°C na północnym wschodzie do 8°C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, nad morzem oraz na południu w porywach do 65 km/h.

- Wieczorem opady deszczu i deszczu ze śniegiem powinny zanikać. Przejaśnienia o tej porze możliwe na północy - stwierdziła Ewa Łapińska.

Jak zapowiada synoptyk IMGW, w wigilijną noc w całym kraju temperatura spadnie poniżej 0 stopni Celsjusza.

- Najcieplej w nocy powinno być na południu kraju, gdzie termometry wskażą do -1 st.C. Chłodniej w centrum do -6 st. C. Najzimniej będzie na Kaszubach, Warmii i Mazurach, Podlasiu i Suwalszczyźnie - tam powinno być od -10 do -12 st.C".

