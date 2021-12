Kobieta spadła z mostu we Wrocławiu, przez który przebiega autostradowa obwodnica miasta. Chwilę wcześniej uczestniczyła w kolizji. Wyszła z samochodu i przeszła przez barierki między jezdniami, nie zdając sobie sprawy, że nie ma między nimi gruntu. Poszkodowana trafiła do szpitala.

Do wypadku doszło około wcześnie rano na Moście Rędzińskim we Wrocławiu, gdy panował jeszcze zmrok. Kobieta miała wysiąść z samochodu, który uczestniczył w kolizji. Chcą uniknąć potrącenia przez inne pojazdy, przeszła przez barierkę i spadła na nadrzeczny wał z wysokości ok. 10 m.

Po upadku straciła przytomność. Na miejscu pojawiła się Wodna Służba Ratownicza, straż i pogotowie ratunkowe.

Poszkodowana z licznymi obrażeniami i złamaniami trafiła do szpitala.

ap/ml/Radio Wrocław/Polsat News