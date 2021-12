Żora Korolyov nie żyje. Znany tancerz miał 34 lata

"Z wielkim smutkiem żegnamy trzykrotnego uczestnika »Tańca z Gwiazdami«" - poinformowała Telewizja Polsat. Tancerz zmarł nagle 21 grudnia 2021 roku. Osierocił 10-letnią córeczkę Sonię - podała stacja.

Żora Korolyov zyskał ogromną popularność wśród widzów m.in. dzięki udziałowi w tanecznym show. W szóstej edycji jesienią 2016 roku partnerowała mu aktorka Karolina Gorczyca, wiosną 2017 roku Dominika Gwit, a rok później Martyna Kupczyk, architektka programu "Nasz nowy dom".

Pochodzący z Ukrainy, urodzony w Odessie tancerz i choreograf wziął udział w programie "Jak oni śpiewają", zagrał w filmie "Kochaj i tańcz", występował w serialach.

Był także licencjonowanym menedżerem piłkarskim FIFA oraz założycielem Akademii Artystycznej "Arte", w której najmłodsi uczyli się świadomości scenicznej, akrobatyki i śpiewu.

Informację o śmierci tancerza potwierdziła jego partnerka - Ewelina Bator. "Mój kochany! Dziękuję Ci za najpiękniejsze 5 lat wspólnego tańca. Prawdą jest, że dnia 21.12.2021 odszedł człowiek, który kochał całym sercem i którego ja kochałam i kocham najmocniej na świecie. Nasze serca pękły, ale złożą się kochanie tam na górze. Będziemy się sobą opiekować. Kochamy Cię. Wierzcie mi - też w to nie wierzę. Długo nie uwierzę. I na ten moment, to co się stało, potrzebuje ciszy..." - napisała Ewelina Bator na Instagramie.

Jak dowiedział się nieoficjalnie "Super Express", przyczyną śmierci tancerza było zapalenie mięśnia sercowego.



"Był dziś bardzo zabiegany, miał iść na trening. Zasłabł w domu, gdzie znalazła go jego ukochana. Wezwano karetkę, jednak mimo reanimacji zmarł" - ujawnia informatorka tabloidu.

Tancerz był ojcem 11-letniej Soni, której mamą jest była żona tancerza, Anna Kuznecowa.

hlk/Polsat/Polsatnews.pl