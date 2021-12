Planujemy kontynuację tematu

Komisja Europejska udzieliła nieformalnej zgody, na to by Polska wprowadziła zerowy VAT już teraz, zanim jeszcze zacznie obowiązywać nowa dyrektywa unijna, która na to pozwala. Ma ona wejść w życie w połowie przyszłego roku.

Zerowym VAT-em będzie można obłożyć artykuły podstawowej potrzeby: wodę, środki medyczne, czy wreszcie - żywność. Przez pół roku niezgodności z przepisami Komisja Europejska ma po prostu nie wszczynać wobec Polski procedury o naruszenie unijnego prawa w tym zakresie.

- To byłoby głupie, gdybyśmy teraz uruchomili przeciwko Polsce postępowania naruszeniowe za decyzję o zerowym vacie, skoro już wkrótce unijne przepisy na to pozwolą - wyznał anonimowo jeden z urzędników KE w rozmowie z korespondentką Polsat News w Brukseli Dorotą Bawołek.

Zerowa stawka VAT może wejść w życie od 1 lutego

- To nie jest jeszcze oficjalna wiadomość, ale mamy takie informacje, że KE przychyli się do prośby premiera Mateusza Morawickiego w tej spawie - powiedział Kościński w Programie Pierwszym Polskiego Radia.

Jak tłumaczył, zerowa stawka VAT może wejść w życie od 1 lutego, bo trzeba czasu na przerejestrowanie kas fiskalnych. Dodał, że obniżka będzie dotyczyć wszystkich produktów, które dziś mają stawkę VAT 5 proc.

Obecne unijne przepisy dotyczące VAT uzgodnione przez państwa członkowskie nie pozwalają na zerową stawkę VAT na żywność. Dyrektywa VAT zezwala jedynie na stosowanie obniżonych stawek, jak np. 5 proc.

