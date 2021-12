Ze szkoły specjalnej we Wrocławiu skradziono kosztowny sprzęt, który służył m.in. do diagnozy i terapii zaburzeń słuchu uczniów z dziecięcym porażeniem mózgowym. Włamywacze zabrali 60-calowy telewizor niezbędny w edukacji. Zniknęło także pudło z klockami Lego od lat gromadzonymi przez podopiecznych placówki.

Włamanie do Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 116 we wrocławskiej dzielnicy Kozanów miało miejsce 17 grudnia. Złodzieje weszli do budynku przy ul. Ignuta 28, niszcząc drzwi i okna.

Złodzieje zniszczyli okna i drzwi

"W trakcie włamania zniszczono drzwi, okna z framugami oraz liczne pomoce znajdujące się w pięciu salach. Policja podjęła czynności operacyjne i wkrótce zostanie wszczęte śledztwo w tej sprawie" - poinformowała dyrekcja Zespołu Szkół nr 21 we Wrocławiu.

Zniknął kosztowny sprzęt elektroniczny do terapii dzieci z niepełnosprawnościami. Z wyposażenia korzystały dzieci z porażeniem mózgowym.

Brakuje m.in. 60-calowego telewizora, sprzęt muzyczny i zabawki - informuje portal tuwroclaw.com. Złodzieje zabrali m.in. zbiór gromadzonych przez wiele lat klocków Lego.

Policja: skradziony sprzęt znacznej wartości

- Policjanci traktują tę sprawę priorytetowo - powiedział Polsatnews.pl sierżant sztabowy Paweł Noga z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

- Policjanci od razu zajęli się sprawą i ustalili, że z pomieszczeń szkolnych skradziono m.in. sprzęt elektroniczny o znacznej wartości, w tym specjalistyczny system przeznaczony do diagnozy i terapii zaburzeń słuchu - dodał rzecznik.

