Władca Dubaju zapłaci za ochronę przed samym sobą

Władca Dubaju Mohammed bin Rashid al-Maktoum jest zobowiązany do zapłaty ponad 500 milionów funtów ugody rozwodowej księżniczce Haya. To najwyższa, kiedykolwiek przyznana przez brytyjski sąd kwota ugody.

W pisemnym uzasadnieniu wyroku sędzia Justice Moor przekazał, że Mohammed bin Rashid al-Maktoum, który jest również premierem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, stanowi „wyjątkowe” i „główne” zagrożenie dla księżniczki i dwóch ich córek.

Haya uciekła z dziećmi do Wielkiej Brytanii w kwietniu 2019 roku. Od tego czasu, w trakcie serii przesłuchań dotyczących opieki, dostępu i wsparcia finansowego, które do tej pory kosztowały ponad 70 milionów, udało się ustalić, że al-Maktoum zaaranżował uprowadzenie swoich dwóch córek i zastraszał księżniczkę za pomocą oprogramowania szpiegowskiego Pegasus firmy NSO Group, włamał się do telefonów Hay i pięciu jej współpracowników, w tym dwóch jej prawników. Jego agenci próbowali kupić wartą 30 milionów funtów nieruchomość obok domu Hay w Berkshire, co stanowiło "bardzo poważne zagrożenie dla jej bezpieczeństwa".

Nakaz zapłaty

Sędzia Moor nakazał szejkowi zapłacić ponad 250 milionów funtów z góry na rzecz Hay i dostarczyć 290 milionów funtów gwarancji bankowej. Jeśli gwarancja bankowa zostałaby wykorzystana w całości, ugoda wyniosłaby 554 mln funtów.

- Haya i dzieci wymagają zapewnienia bezpieczeństwa w każdym przypadku, biorąc pod uwagę ich status i ogólne zagrożenia terroryzmem i porwaniami. W obliczu takich okoliczności są one szczególnie narażone i potrzebują silnego zabezpieczenia, aby zapewnić ich ciągłe bezpieczeństwo w tym kraju - przekazał Moor. The Guardian zwraca uwagę, że fundusze na zabezpieczenie przed byłym mężem ma pokryć on sam.

