Związkowcy z Sierpnia'80, którzy w poniedziałek weszli do katowickiej siedziby Polskiej Grupy Górniczej m.in. z postulatem zwiększenia tegorocznego funduszu płac.

Około 40 osób spędziło noc w budynku spółki. We wtorek o godz. 10. mają rozpocząć się rozmowy zarządu PGG z przedstawicielami pięciu działających w firmie związków - w tym Sierpnia'80.

"Mam nadzieję, że dziś coś zyskamy"

- Mamy nadzieję, że dojdziemy do konsensusu i pracownikom zostanie wypłacone świadczenie za soboty i niedziele, mam nadzieje, że dogadamy się co do wysokości świadczeń na przyszły rok - mówił Rafał Jedwabny, przewodniczący Sierpnia'80 w PGG. Dodał, że "ma nadzieję, że zarząd i strona rządowa pójdą po rozum do głowy i zrozumieją, że ci ludzie pracują na ten zarząd i dla dobra Polski". - Mam nadzieję, że dziś coś zyskamy - mówił.

WIDEO: Katowice. Górnicy okupują siedzibę PGG. Noc w budynku spędziło ok. 40 osób

Strajki w kopalniach

W miniony piątek Sierpień'80 zorganizował w kopalniach PGG masówki, podczas których związkowcy informowali górników o postulatach i przedstawiali swoją ocenę sytuacji w największej górniczej spółce. W ostatnich miesiącach, w związku z olbrzymim popytem i brakami węgla na rynku, górnicy z PGG pracują także w soboty i niedziele.

ZOBACZ: Warszawa. Górnicy protestowali przeciw polityce klimatycznej UE. "Dzisiaj Turów, jutro kto?"

Choć za pracę w weekendy górnicy otrzymują wynagrodzenia wyższe niż za dni robocze, związkowcy zwracają uwagę, iż ogólny fundusz płac w PGG nie został zwiększony, a tym samym - jak argumentują - mimo wzmożonego wysiłku i pracy w dni wolne pracownicy realnie nie zarabiają więcej. Stąd postulat wypłaty rekompensat za wydobycie w weekendy.

PGG na razie nie komentuje tych żądań.

laf/Polsat News