Po działaniach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydalono z Polski obywatela Tadżykistanu, który w kwietniu przez Białoruś dostał się do Polski - poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Rzecznik poinformował podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, że ABW zidentyfikowała go jako islamskiego radykała - sympatyka Państwa Islamskiego.

Po nielegalnym przekroczeniu granicy Odilkhon S. został zatrzymany przez Straż Graniczną i trafił do strzeżonego ośrodka. Tam podejmował aktywność sugerującą jego silną radykalizację religijną. Potwierdziły ją dalsze informacje #ABW. https://t.co/7X2LKktDiA — Stanisław Żaryn (@StZaryn) December 20, 2021

Odilkhon S. wydalony z Polski i z zakazem wjazdu

W kwietniu obywatel Tadżykistanu Odilkhon S. nielegalnie przekroczył granicę białorusko-polską - przedostał się do Polski nielegalnym szlakiem migracyjnym, zorganizowanym przez białoruskie służby, został zatrzymany przez straż graniczną i trafił do ośrodka strzeżonego SG - poinformował rzecznik.

- Podejmowana w ośrodku aktywność zatrzymanego wskazywała na jego radykalizację religijną. Dzięki działaniom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zidentyfikowano go jako islamskiego radykała i sympatyka Państwa Islamskiego. W związku z ustaleniami ABW Tadżyk został objęty detencją. Jednocześnie z uwagi na zagrożenie dla RP wszczęto procedurę deportacji. Ostatecznie w dniu 10 listopada obywatel Tadżykistanu został wydalony z Polski - podał Żaryn.

S. oprócz decyzji straży granicznej o zobowiązaniu do powrotu do kraju pochodzenia otrzymał też zakaz ponownego wjazdu do Polski i państw strefy Schengen przez trzy lata.

Weryfikacja 200 osób przebywających w ośrodkach

W komunikacie po konferencji Żaryn przypomniał, że pod koniec września minister koordynator służb specjalnych i minister obrony poinformowali o weryfikacji 200 przebywających w ośrodkach strzeżonych straży granicznej cudzoziemców.

"Informacje dotyczące aż jednej czwartej weryfikowanych osób wykazały możliwe powiązania z działalnością kryminalną, w tym zorganizowaną przestępczością i terroryzmem" - podał Żaryn w poniedziałkowym komunikacie.

Zaznaczył, że jedna ze sprawdzanych osób utrzymywała kontakty ze specjalistą Państwa Islamskiego od materiałów wybuchowych. Ten człowiek został zatrzymany na terenie Unii Europejskiej pod zarzutem przygotowywania zamachu terrorystycznego - poinformował rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

