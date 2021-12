Wiceminister zdrowia w Programie Trzecim Polskiego Radia potwierdził, że do tej pory w Polsce odnotowano siedem przypadków zakażenia wariantem Omikron. Podkreślił jednak, że będzie ich na pewno więcej.

- Widzimy, że jego zakaźność jest zdecydowanie większa niż wariantem delta i to wielokrotnie większa - dodał.

- To jest zdecydowanie krótszy czas niż to było w poprzednich wariantach. Przypomnę, pierwszy wariant, który się pojawił z Chin - wtedy mówiliśmy, że jeżeli przebywamy w pomieszczeniu z osoba zakażoną 15 minut, to ryzyko jest praktycznie niewielkie. W tej chwili to jest kilka minut, kiedy możemy się zarazić tym nowym wariantem - mówił wiceminister.

ZOBACZ: WHO: Omikron omija barierę immunologiczną wytworzoną przez szczepienia i infekcje

Omikron w 77 krajach

Pierwszy przypadek Omikronu potwierdził w czwartek katowicki sanepid u 30-letniej obywatelki Lesotho, która uczestniczyła w szczycie cyfrowym ONZ w Katowicach.

Pierwszy przypadek zakażenia wariantem omikron na świecie wykryto w listopadzie w RPA. Od tamtej pory stał się przedmiotem badań. Sekretarz generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus we wtorek informował, że dotąd ten wariant wykryto w 77 krajach. Zaznaczył, że rozprzestrzenia się "w tempie, którego nie widzieliśmy przy żadnym innym wariancie".

WIDEO - Prof. Kuna: mamy słabą odporność i nie ma siły, będziemy się zarażać Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/msl/Polsatnews.pl/PAP