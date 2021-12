Senator z Zachodniej Wirginii, Joe Manchin, zablokował projekt Build Back Better o wartości 1,75 biliona dolarów. Choć należy do Demokratów, powtórzył republikańskie tezy, że jest to program "socjalistyczny". Wcześniej senator poparł Republikanina Donalda Trumpa.

Senator Joe Manchin powiedział w poniedziałek, że ostatecznie "zabił" ustawę przygotowaną przez Joe Bidena na wydatki społeczne i środowiskowe.

Manchin, którego głos był potrzebny w równo podzielonym Senacie, powiedział w niedzielę Fox News, że odmówił przyjęcia wielobilionowej ustawy Build Back Better Act Bidena.

Demokraci liczyli na uchwalenie ustawy, stosując specjalne zasady uzgodnienia budżetu, ale nie mogli stracić ani jednego głosu w równomiernie podzielonym Senacie.

Wersja House-passed obejmuje 555 miliardów dolarów na programy środowiskowe i ustanowiłaby fundusze federalne dla wszystkich stanów na zapewnienie przedszkoli dla 3 i 4-latków. Większości rodzin ograniczyłoby to również koszty opieki nad dziećmi do 7 proc. dochodu i rozszerzyłoby ulgę podatkową na dzieci dla rodzin zarabiających do 150 000 dol. z 2 do 3 tys. dol. na dziecko — lub 3600 dol. w przypadku osób poniżej 6 roku życia.

Manchin starał się ograniczyć wzrost ulgi podatkowej na dzieci, aby korzystały z niego tylko rodziny o niższych dochodach. Dodatkowo sprzeciwił się również projektowi dotacji czterotygodniowego płatnego urlopu rodzinnego w sektorze prywatnym.

Biały Dom krytykuje senatora

- Jeżeli komentarze senatora w Fox News i pisemne oświadczenie wskazują na zakończenie rozmów to, stanowią one nagłe i niewytłumaczalne odwrócenie jego stanowiska oraz naruszenie jego zobowiązań wobec prezydenta i (jego-red.) kolegów w Izbie i Senacie – powiedziała Jen Psaki rzeczniczka Białego Domu.

Biden i Demokraci powiedzieli w tym tygodniu, że odłożą prace nad ustawą do przyszłego roku, ale prezydent obiecał, że będzie kontynuował rozmowy z Manchinem.

- Nie mogę głosować za tym aktem prawnym. Po prostu nie mogę. Próbowałem wszystkiego, co w ludzkiej mocy – powiedział senator Manchin.

Manchin powołał się na raport bezpartyjnego Biura Budżetowego Kongresu, w którym stwierdzono, że jeśli wydatki ustawy wzrosną, a obniżki podatków zostaną na stałe, to koszt programu wyniesie 3 biliony dol. Demokraci skrytykowali raport.

Psaki odrzuciła każde twierdzenie w oświadczeniu Manchina i powiedział: "tak jak dziś rano senator Manchin zmienił swoje stanowisko w sprawie Build Back Better, będziemy nadal naciskać na niego, aby sprawdził, czy jeszcze raz zmieni swoje stanowisko, aby uszanować swoje wcześniejsze zobowiązania i dotrzymać słowa".

Bernie Sanders krytykuje Manchniego

- Będzie musiał powiedzieć mieszkańcom Zachodniej Wirginii, dlaczego odrzuca to, co mówią nam naukowcy, świat, że musimy działać odważnie i przekształcić nasz system energetyczny, aby chronić przyszłe pokolenia przed dewastacją zmian klimatycznych – mówi Bernie Sanders.

- Mam nadzieję, że uda się przepchnąć ustawę i że Joe Manchin powinien wyjaśnić mieszkańcom Zachodniej Wirginii, dlaczego nie ma odwagi przeciwstawić się swoim partykularnym interesom – dodał Sanders.

Manchin jest jedynym Demokratą z okręgu, który wcześniej wyraźnie poparł Donalda Trumpa. Według analityków to może być powód na łatwą zamianę stron i poparcie Republikanów.

W swoim oświadczeniu Manchin powtórzył republikańskie tezy, że ​​Build Back Better jest "socjalistyczny" mówiąc: "moi demokratyczni koledzy w Waszyngtonie są zdeterminowani, aby radykalnie zmienić nasze społeczeństwo".

Ustawa o infrastrukturze została "oddzielona" od Build Back Better, aby móc ja przeprowadzić przez Senat.

wys/pdb/The Guardian/New York Post