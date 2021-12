- Mamy dobrze przygotowaną serię posterunków, które chronią granicę, mamy duże siły na granicy - 15 tys. wojska, 4 tys. straży granicznej, i ok. 2 tys. policji. Będziemy starali się tam utrzymywać te siły, żeby był tam na granicy porządek - powiedział Wąsik w pooranym wywiadzie dla radiowej Jedynki.

Powiedział, że za plecami tych grup, które w mniejszym stopniu, ale co noc nadal atakują polską granicę "stoją służby białoruskie, mają włączone samochody na silnikach". - Jest to takie działanie niemalże otwarte, już ostentacyjne - zaznaczył Wąsik.

Płot na granicy. Kiedy ruszy budowa?

Liczy, że budowa zapory na granicy, po wyborze dwóch wykonawców - Budimexu i Unibepu ruszy, jeśli jeszcze nie w tym roku, to na początku następnego. Według Wąsika ukończenie w planowanym terminie - jeszcze w I połowie tego troku nie będzie niczym zagrożone. Zaznaczył, że firmy zostały również wybrane pod kątem szybkiej i ciągłej pracy.

Zapewnił, że ekipy budujące zaporę będą ochraniane przez funkcjonariuszy, by nie dopuścić do działań i utrudniania prac ze strony białoruskiej.

W jego ocenie rozstawiona przez wojsko zapora z drutu żyletkowego spełnia swoją rolę, bo zasadniczo opóźnia możliwość przejścia przez granicę, przez co daje czas na reakcję i zgromadzenia odpowiednich sił. Wąsik zauważył, że taka zapora jest skuteczna, ponieważ bez pomocy służb białoruskich migranci nie mogliby jej sforsować.

Dezercja żołnierza

Pytany o sprawę żołnierza, który zdezerterował na białoruską stronę podkreślił, że głoszone przez niego w białoruskiej telewizji informacje nie są brane poważnie, nie mają też większego wpływu na morale wojska. - To nie jest podejmowane, jako coś, co jest wiarygodne - to wyssane z palca historie, przekaz propagandowy - mówił Wąsik w wywiadzie.

Powiedział, że resort przeanalizuje prawnie działania i wpisy europosłanki Janiny Ochojskiej na temat działania służb na granicy, ponieważ zachowuje się ona tak, jakby odbierała telefony od Aleksandra Łukaszenki i ten dyktował jej co ma powiedzieć, albo że to on sam pisze na jej Twitterze. Jego zdaniem po tej analizie prawnej sprawa może trafić do sądu - powiedział w Jedynce wiceminister.

Nielegalne próby przekroczenia granicy

W niedzielę Straż Graniczna informowała o 76 próbach przekroczenia granicy przez migrantów.

"Wczoraj, tj. 18.12, granicę próbowało nielegalnie przekroczyć 76 osób. Na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Czeremsze grupa 20 osób siłowo forsowała granicę, rzucając kamieniami w polskie służby. Wszystkie osoby zostały zatrzymane" - podała w niedzielę na Twitterze Straż Graniczna. Wczoraj tj.18.12 granicę🇵🇱🇧🇾próbowało nielegalnie przekroczyć 76 osób.

Na odcinku ochranianym przez #placówkaSG w Czeremsze grupa 20 osób siłowo forsowała granicę rzucając kamieniami w polskie służby. Wszystkie osoby zostały zatrzymane.#NaStraży pic.twitter.com/oEQDJTIFHG — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 19, 2021 Od początku roku Straż Graniczna zanotowała prawie 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Od początku grudnia było 1200 prób. W listopadzie odnotowano 8,9 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy, w październiku 17,5 tys., wrześniu 7,7 tys., sierpniu 3,5 tys. Od 1 grudnia do 1 marca 2022 r. na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego.

