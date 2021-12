Gigantyczne płomienie i kłębu dymu pojawiły się w poniedziałek nad niemiecką autostradą A3 na wysokości miejscowości Parsberg. Rozpędzona ciężarówka uderzyła w stojące na poboczu cysterny z paliwem lotniczym amerykańskiej armii. To co działo się później, media za Odrą określiły mianem "piekła". Kilku żołnierzy trafiło do szpitala, nie ma potwierdzonych informacji na temat kierowcy ciężarówki.