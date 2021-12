Berlin. Napad na bank. Przestępcy użyli gazu, zamknięte ulice

Rzecznik policji powiedział portalowi, że kilku sprawców weszło do banku około godziny 13:15, rozpylili gaz drażniący. Ze wstępnych informacji wynika, że sprawcy uciekli bez łupów. Jedyne co jest pewne to to, że uciekli samochodem.

Teraz będą przesłuchiwani liczni świadkowie. Nie jest też jeszcze pewne, ilu dokładnie sprawców jest zamieszanych w napad.

Według informacji rbb24, służby ratownicze musiały zająć się 33 osobami, które doznały obrażeń w wyniku działania gazu drażniącego. Rzeczniczka policji potwierdziła, że "dwucyfrowa liczba osób" doznała lekkich obrażeń podczas ataku.

Śledztwo przejęła policja kryminalna. Zamknięcie przyległych ulic wokół stacji metra Stadtmitte zostało zniesione o godzinie 17.

pdb/PAP